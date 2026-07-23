Псковичам рекомендуют не водить детей в кружки насильно

В новом выпуске программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) обсудили, стоит ли заставлять ребёнка посещать дополнительные занятия, если он сопротивляется. Член родительского комитета школы № 2 Пскова Евгения Смирнова и ведущая Елена Синёва сошлись во мнении: главное – вовремя отличить обычную лень от серьёзного отторжения.

Евгения Смирнова поделилась собственным подходом: «Надо понять баланс: либо ребёнку действительно не нравится, либо это просто лень. Если ему нравится, он раскрывается, но ленится выходить из дома, может быть, надо где-то надавить. А если действительно отторжение, я бы не стала давить». При этом она уверена, что пустоту обязательно нужно заполнить чем-то другим.

Ведущая программы, директор гимназии № 29 Пскова и член Общественной палаты региона Елена Синёва поддержала Евгению и добавила, что иногда родителям стоит самим проявить инициативу: «Да, важно поддержать желание ребёнка, а возможно, где-то и не поддержать, а даже самой предложить или прийти вместе, посетить первое занятие совместно. И ребёнок увидит ваш интерес, и, может быть, его что-то зацепит».

«Шпаргалка для родителей» — это совместный проект радио «7 НЕБО» и министерства образования Псковской области. Программа простым языком рассказывает о самом важном в образовании и выходит каждый четверг в 09:20, 12:20 и 20:20.