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Общество

Новую площадку ГТО в Новоржевском районе сдадут к началу августа

24 июля 2026 года, 10:55

В Новоржевском районе завершается создание малой спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова.

Новую площадку ГТО в Новоржевском районе сдадут к началу августа

Фото: Любовь Трофимова

Монтаж оборудования планируется закончить до конца июля, а уже 12 августа здесь пройдёт первый фестиваль, приуроченный ко Дню физкультурника и Дню города. 

Как уточнила глава муниципалитета, установку спортивного оборудования ведёт областной центр спортивной подготовки, а основание для площадки за счёт местного бюджета подготовила компания «Техдорстрой». Сразу после завершения монтажа на прилегающей территории проведут субботник. На праздничном фестивале любой желающий сможет не просто понаблюдать за соревнованиями, но и лично выполнить нормативы ГТО. 

Любовь Трифонова подчеркнула, что развитие спортивной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов работы окружных властей, а новая площадка — это вклад в здоровье детей и формирование культуры активного образа жизни.

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