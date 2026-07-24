Учить языки и играть в шахматы рекомендовали псковичам для профилактики деменции

Учить языки, играть в шахматы, разгадывать кроссворды и общаться с людьми для профилактики деменции рекомендовала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Профилактируйте деменцию: меняйте маршруты, гуляйте по городу, бывайте в новых местах, но тут тоже важно не переборщить, так как многозадачность утомляет, и время от времени нужно устраивать дни тишины», – отметила Мария Отраднова.

Псковичам, опасающимся проблем с мозгом, рекомендуется пройти диспансеризацию. «Там уже на этапе анкеты врач поймёт, какие обследования вам назначить», – отметила Мария Отраднова.