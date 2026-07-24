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Общество

Учить языки и играть в шахматы рекомендовали псковичам для профилактики деменции

24 июля 2026 года, 17:50

Учить языки, играть в шахматы, разгадывать кроссворды и общаться с людьми для профилактики деменции рекомендовала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Учить языки и играть в шахматы рекомендовали псковичам для профилактики деменции

Фото: pxhere.com

«Профилактируйте деменцию: меняйте маршруты, гуляйте по городу, бывайте в новых местах, но тут тоже важно не переборщить, так как многозадачность утомляет, и время от времени нужно устраивать дни тишины», – отметила Мария Отраднова.

Псковичам, опасающимся проблем с мозгом, рекомендуется пройти диспансеризацию. «Там уже на этапе анкеты врач поймёт, какие обследования вам назначить», – отметила Мария Отраднова.

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