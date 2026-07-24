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Общество

В День города в Пскове вручили награды

24 июля 2026 года, 11:42

23 июля, в рамках празднования 1123-летия первого летописного упоминания Пскова и 82-ой годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошла торжественная церемония награждения горожан, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе гордумы.

В День города в Пскове вручили награды

Фото: ПГД
В День города в Пскове вручили награды

Фото: ПГД

Звание «Почётный гражданин города Пскова» было присвоено Елене Косенковой, заслуженному и почётному работнику текстильной и лёгкой промышленности, которая многие годы возглавляла фабрику «Славянка» и внесла весомый вклад в экономику региона. 

Медалью «За заслуги перед Псковом» наградили электрогазосварщика муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Бориса Усанова, посвятившего родному предприятию более трёх десятилетий.

Награды вручали глава города Борис Елкин и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. 

«Наш город силён своими людьми — талантливыми, мужественными и искренне любящими свою малую родину. Спасибо вам за ваш созидательный труд и верность Пскову», — обратился председатель гордумы. 

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