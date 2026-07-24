В День города в Пскове вручили награды

Звание «Почётный гражданин города Пскова» было присвоено Елене Косенковой, заслуженному и почётному работнику текстильной и лёгкой промышленности, которая многие годы возглавляла фабрику «Славянка» и внесла весомый вклад в экономику региона.

Медалью «За заслуги перед Псковом» наградили электрогазосварщика муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Бориса Усанова, посвятившего родному предприятию более трёх десятилетий.

Награды вручали глава города Борис Елкин и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

«Наш город силён своими людьми — талантливыми, мужественными и искренне любящими свою малую родину. Спасибо вам за ваш созидательный труд и верность Пскову», — обратился председатель гордумы.