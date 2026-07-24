Полная программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 24 июля

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» в самом разгаре в Пскове. Каждый желающий может найти для себя что-то интересное в насыщенной программе. Ниже читатели могут узнать, что организаторы подготовили для гостей на 24 июля.
VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» в самом разгаре в Пскове. Каждый желающий может найти для себя что-то интересное в насыщенной программе. Ниже читатели могут узнать, что организаторы подготовили для гостей на 24 июля.
Псковское агентство информации
15:00 Встреча с музыкантом, писателем и режиссёром Алексеем Рыбиным. Вход по регистрации
Кинотеатр «Победа»
Программа «До 16 и старше»
11:00 «Финник 2», 85 мин., Россия, режиссер Денис Чернов
13:00 «Царевна Лягушка», 93 мин., Россия, режиссер Александр Амиров
Рейтинг фильмов 6+.
14:45 Программа «Новое кино Якутии»
«Мои таежные каникулы» / Мэхээлэчээн булчут, 6+, 90 мин., Россия, режиссер Александр Лукин
Международный конкурс
16:30 «Сломанное копье / Broken Spear», 94 мин., Китай, режиссер Сун Чуаньлин, 16+
18:15 «Игроманка, 129 мин., Казахстан, режиссер Алдияр Байракимов», 18+
20:45 «Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza, 87 мин., Франция, режиссер Тарзан и Араб Нассер, 18+
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
17:30 Сбор гостей
18:00 Церемония открытия
«Трудные папы», режиссер С. Самошина, 2026, Россия, 93 мин., 16+. Вход по билетам
Кинотеатр «Смена». Синий зал
Программа «До 16 и старше»
11:00 «На деревню дедушке», Россия, 90 мин., режиссер Владислав Богуш, 6+
12:45 «Тимур и его команда», 2025, Россия, 93 мин., режиссер Андрей Семенов, 12+
13:50 Программа к 90-летию Союзмультфильма, 103 мин.
15:40 Программа «Новое кино Якутии»
«Айхал», 2025, Россия, 99 мин., режиссер Дьулусхан Андросов
17:40 «Подари мне цветы» / Сибэкки биэрээри, 2025, Россия, 80 мин., режиссер Василий Слепцов
Рейтинг фильмов 18+.
19:30 Программа «Хранители памяти»
«Однажды в Ленинграде», 2025, Россия, 70 мин., режиссер Михаил Архипов, 12+
Кинотеатр «Смена». Красный зал
11:00 Программа к 90-летию Союзмультфильма
«Чинк: хвостатый детектив», 2022, Россия, 81 мин., режиссер Григорий Вожакин, 6+
12:30 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №1
14:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов №1, 103 мин.
16:20 Программа «Новое кино Якутии»
«Диодорова. Против течения», 2025, Россия, 93 мин., режиссер Сандзя Баишев, 12+
Программа «Киноклуб»
18:00 «Ганди молчал по субботам», 2025, Россия, 102 мин., режиссер Юрий Зайцев, 16+
20:00 «Чистый лист», 2025, Россия, 90 мин., режиссер Полина Кондратьева, 18+
21:30 «Большая земля», 2025, Россия, 93 мин., режиссер Юлия Трофимова, 18+
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Большой зал
11:00 Программа фонда «История Отечества»
«Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», 2025, Россия, 52 мин. режиссер Павел Медведев, 16+
12:00 Программа «Хранители памяти»
«Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается...», 2025, Россия, 45 мин., режиссер Влад Фурман
13:00 Программа «мастер и метод»
«Булгаков. Биография мастера», 2026, Россия, 52 мин., режиссер Артем Михалков
Программа фонда «История Отечества»
14:10 «Блокадный зоопарк», 2025, Россия, 52 мин., режиссер Андрей Егоров
15:30 «Я слышу сны», 2025, Россия, 53 мин., режиссер Мария Анипченко, 12+
16:45 «У истоков русской археологии», 2023, Россия, 52 мин., режиссер Андрей Черкасов, 12+
17:45 Программа «Хранители памяти»
«Бриг „Меркурий“», 2026, Россия, 50 мин., режиссер Сергей Антонов
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Малый зал
13:00 Программа фильмов ГТРК Псков
Палаты Постникова. Кино в «Мешках»
21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №1
Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова
Программа фонда «История Отечества»
12:00 «Загадки строительства главного собора страны», 2025, Россия, 36 мин., режиссер Сергей Краус
13:00 «Нюрнбергский процесс. Приговор», 2025, Россия, 60 мин., режиссер Михаил Елкин, 16+
14:30 «Об Анне Ярославне через тысячу лет», 2025, Россия, 48 мин., режиссер Андрей Кияница, 6+
15:45 «Выше неба», 2025, Россия, 52 мин., режиссер Дарья Пономаренко