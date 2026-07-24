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Общество

Полная программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 24 июля

24 июля 2026 года, 10:13

 VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» в самом разгаре в Пскове. Каждый желающий может найти для себя что-то интересное в насыщенной программе. Ниже читатели могут узнать, что организаторы подготовили для гостей на 24 июля.

Полная программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 24 июля

Фото: ПАИ

Псковское агентство информации

15:00 Встреча с музыкантом, писателем и режиссёром Алексеем Рыбиным. Вход по регистрации

Кинотеатр «Победа»

Программа «До 16 и старше»

11:00 «Финник 2», 85 мин., Россия, режиссер Денис Чернов

13:00 «Царевна Лягушка», 93 мин., Россия, режиссер Александр Амиров

Рейтинг фильмов 6+.

14:45 Программа «Новое кино Якутии»

«Мои таежные каникулы» / Мэхээлэчээн булчут, 6+, 90 мин., Россия, режиссер Александр Лукин

Международный конкурс

16:30 «Сломанное копье / Broken Spear», 94 мин., Китай, режиссер Сун Чуаньлин, 16+

18:15 «Игроманка, 129 мин., Казахстан, режиссер Алдияр Байракимов», 18+

20:45 «Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza, 87 мин., Франция, режиссер Тарзан и Араб Нассер, 18+

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

17:30 Сбор гостей

18:00 Церемония открытия

«Трудные папы», режиссер С. Самошина, 2026, Россия, 93 мин., 16+. Вход по билетам

Кинотеатр «Смена». Синий зал

Программа «До 16 и старше»

11:00 «На деревню дедушке», Россия, 90 мин., режиссер Владислав Богуш, 6+

12:45 «Тимур и его команда», 2025, Россия, 93 мин., режиссер Андрей Семенов, 12+

13:50 Программа к 90-летию Союзмультфильма, 103 мин.

15:40 Программа «Новое кино Якутии»

«Айхал», 2025, Россия, 99 мин., режиссер Дьулусхан Андросов

17:40 «Подари мне цветы» / Сибэкки биэрээри, 2025, Россия, 80 мин., режиссер Василий Слепцов

Рейтинг фильмов 18+.

19:30 Программа «Хранители памяти»

«Однажды в Ленинграде», 2025, Россия, 70 мин., режиссер Михаил Архипов, 12+

Кинотеатр «Смена». Красный зал

11:00 Программа к 90-летию Союзмультфильма

«Чинк: хвостатый детектив», 2022, Россия, 81 мин., режиссер Григорий Вожакин, 6+

12:30 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №1

14:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов №1, 103 мин.

16:20 Программа «Новое кино Якутии»

«Диодорова. Против течения», 2025, Россия, 93 мин., режиссер Сандзя Баишев, 12+

Программа «Киноклуб»

18:00 «Ганди молчал по субботам», 2025, Россия, 102 мин., режиссер Юрий Зайцев, 16+

20:00 «Чистый лист», 2025, Россия, 90 мин., режиссер Полина Кондратьева, 18+

21:30 «Большая земля», 2025, Россия, 93 мин., режиссер Юлия Трофимова, 18+

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Большой зал

11:00 Программа фонда «История Отечества»

«Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», 2025, Россия, 52 мин. режиссер Павел Медведев, 16+

12:00 Программа «Хранители памяти»

«Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается...», 2025, Россия, 45 мин., режиссер Влад Фурман

13:00 Программа «мастер и метод»

«Булгаков. Биография мастера», 2026, Россия, 52 мин., режиссер Артем Михалков

Программа фонда «История Отечества»

14:10 «Блокадный зоопарк», 2025, Россия, 52 мин., режиссер Андрей Егоров

15:30 «Я слышу сны», 2025, Россия, 53 мин., режиссер Мария Анипченко, 12+

16:45 «У истоков русской археологии», 2023, Россия, 52 мин., режиссер Андрей Черкасов, 12+

17:45 Программа «Хранители памяти»

«Бриг „Меркурий“», 2026, Россия, 50 мин., режиссер Сергей Антонов

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Малый зал

13:00 Программа фильмов ГТРК Псков

Палаты Постникова. Кино в «Мешках»

21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №1

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

Программа фонда «История Отечества»

12:00 «Загадки строительства главного собора страны», 2025, Россия, 36 мин., режиссер Сергей Краус

13:00 «Нюрнбергский процесс. Приговор», 2025, Россия, 60 мин., режиссер Михаил Елкин, 16+

14:30 «Об Анне Ярославне через тысячу лет», 2025, Россия, 48 мин., режиссер Андрей Кияница, 6+

15:45 «Выше неба», 2025, Россия, 52 мин., режиссер Дарья Пономаренко

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