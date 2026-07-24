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Общество

Александр Козловский: В качественном наблюдении на выборах заинтересованы и граждане, и партии

24 июля 2026 года, 16:35

И граждане, и политические партии заинтересованы в качественном наблюдении на выборах, которое обеспечивают подготавливаемые Общественной палатой Псковской области наблюдатели, уверен депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, пишет ПАИ.

Александр Козловский: В качественном наблюдении на выборах заинтересованы и граждане, и партии

24 июля региональная Общественная палата и отделение партии подписали соглашение о взаимодействии по обеспечению наблюдения на выборах.

«Профессионализм Общественной палаты Псковской области по оценке избирательных процессов для нас ценен и важен. Поэтому сегодняшнее соглашение имеет для нас высокую значимость», – отметил Александр Козловский.

Помимо «Единой России» соглашение подписали «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

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