Александр Козловский: В качественном наблюдении на выборах заинтересованы и граждане, и партии

И граждане, и политические партии заинтересованы в качественном наблюдении на выборах, которое обеспечивают подготавливаемые Общественной палатой Псковской области наблюдатели, уверен депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, пишет ПАИ.

24 июля региональная Общественная палата и отделение партии подписали соглашение о взаимодействии по обеспечению наблюдения на выборах.

«Профессионализм Общественной палаты Псковской области по оценке избирательных процессов для нас ценен и важен. Поэтому сегодняшнее соглашение имеет для нас высокую значимость», – отметил Александр Козловский.

Помимо «Единой России» соглашение подписали «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.