Псковичка спасла аистёнка, оказавшегося на кладбище

Псковичка Ольга обнаружила на кладбище аиста и спасла его. Об этом сообщается в группе центра помощи «Дом белого аиста» в «ВКонтакте».

15 июля женщина вместе с сыном приехала на кладбище у деревни Толбица Серёдкинской волости Псковского района.

Они увидели на могиле женщины, у которой накануне была годовщина смерти, живого, неподвижно лежащего аиста. Дозвонившись в «Дом Белого Аиста», спасители получили инструкции, забрали птицу и повезли её в центр помощи. Птицу перехватили около села Ямм.

Оказалось, что аиста видели на кладбище еще раньше. 14 июля, в годовщину умершей женщины, аист стоял рядом с могилой.

Ольга с сыном попросили назвать аиста Кузей. Он оказался слётком.