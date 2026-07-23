Псковичка спасла аистёнка, оказавшегося на кладбище

Псковичка Ольга обнаружила на кладбище аиста и спасла его. Об этом сообщается в группе центра помощи «Дом белого аиста» в «ВКонтакте».
Псковичка Ольга обнаружила на кладбище аиста и спасла его. Об этом сообщается в группе центра помощи «Дом белого аиста» в «ВКонтакте».
15 июля женщина вместе с сыном приехала на кладбище у деревни Толбица Серёдкинской волости Псковского района.
Они увидели на могиле женщины, у которой накануне была годовщина смерти, живого, неподвижно лежащего аиста. Дозвонившись в «Дом Белого Аиста», спасители получили инструкции, забрали птицу и повезли её в центр помощи. Птицу перехватили около села Ямм.
Оказалось, что аиста видели на кладбище еще раньше. 14 июля, в годовщину умершей женщины, аист стоял рядом с могилой.
Ольга с сыном попросили назвать аиста Кузей. Он оказался слётком.
«Видимо, это был его первый полёт и жёсткая посадка. При приземлении аистёнок ударился обо что-то жёсткое грудиной, о чём свидетельствовал зелёный синяк на теле, и получил сотрясение головного мозга. Он бы погиб на той могиле, если бы не отважная Ольга», – отметили в центре.
Когда он только приехал в центр, то не мог ни стоять, ни сидеть. Но сейчас Кузе уже намного лучше, но постояльцем центра он останется до следующей весны.