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Общество

Псковичка спасла аистёнка, оказавшегося на кладбище

23 июля 2026 года, 17:00

Псковичка Ольга обнаружила на кладбище аиста и спасла его. Об этом сообщается в группе центра помощи «Дом белого аиста» в «ВКонтакте».

Псковичка спасла аистёнка, оказавшегося на кладбище

Фото: Дом белого аиста

15 июля женщина вместе с сыном приехала на кладбище у деревни Толбица Серёдкинской волости Псковского района.

Они увидели на могиле женщины, у которой накануне была годовщина смерти, живого, неподвижно лежащего аиста. Дозвонившись в «Дом Белого Аиста», спасители получили инструкции, забрали птицу и повезли её в центр помощи. Птицу перехватили около села Ямм.

Оказалось, что аиста видели на кладбище еще раньше. 14 июля, в годовщину умершей женщины, аист стоял рядом с могилой.

Ольга с сыном попросили назвать аиста Кузей. Он оказался слётком.

Псковичка спасла аистёнка, оказавшегося на кладбище

Фото: Дом белого аиста
Псковичка спасла аистёнка, оказавшегося на кладбище

Фото: Дом белого аиста

«Видимо, это был его первый полёт и жёсткая посадка. При приземлении аистёнок ударился обо что-то жёсткое грудиной, о чём свидетельствовал зелёный синяк на теле, и получил сотрясение головного мозга. Он бы погиб на той могиле, если бы не отважная Ольга», – отметили в центре.

Когда он только приехал в центр, то не мог ни стоять, ни сидеть. Но сейчас Кузе уже намного лучше, но постояльцем центра он останется до следующей весны. 

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