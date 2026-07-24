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Общество

На обновлённой Вокзальной в Пскове появилась разметка

24 июля 2026 года, 17:35

Работы на улице Вокзальной вышли на финальную прямую, сообщил в своём Телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин, подрядчик укладывает последний слой асфальта на завершающем участке, а на уже готовых отрезках проезжей части появилась новая дорожная разметка.

На обновлённой Вокзальной в Пскове появилась разметка

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

Сегодня дорожники работают на промежутке от Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии — это последний этап масштабного обновления, реализуемого по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

«Прошлой ночью на уже готовых участках частично нанесли дорожную разметку, а сегодня ночью специалисты планируют нанести разметку на пешеходных переходах – это ещё один важный шаг к запуску обновлённой дороги. Совсем скоро жители смогут в полной мере оценить результат ремонта», — подытожил глава региона.

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