На обновлённой Вокзальной в Пскове появилась разметка

Работы на улице Вокзальной вышли на финальную прямую, сообщил в своём Телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин, подрядчик укладывает последний слой асфальта на завершающем участке, а на уже готовых отрезках проезжей части появилась новая дорожная разметка.

Сегодня дорожники работают на промежутке от Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии — это последний этап масштабного обновления, реализуемого по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Прошлой ночью на уже готовых участках частично нанесли дорожную разметку, а сегодня ночью специалисты планируют нанести разметку на пешеходных переходах – это ещё один важный шаг к запуску обновлённой дороги. Совсем скоро жители смогут в полной мере оценить результат ремонта», — подытожил глава региона.