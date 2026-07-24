Жители Псковской области смогут увидеть концерты Всероссийского хорового фестиваля по телевидению

С 23 по 26 июля телеканал «Первый Псковский» впервые покажет полные версии концертов Всероссийского хорового фестиваля имени М.Ф. Гривского. Показ приурочен к празднованию Дня города и организован при поддержке Министерства культуры Псковской области и Росконцерта.

Проект стал совместной инициативой Псковского агентства информации, медиахолдинга региона и телеканала «Первый Псковский». Зрители смогут увидеть выступления, ранее прошедшие на сцене Псковского Кремля, не выходя из дома. В эфир выйдут три части фестиваля, которые будут транслироваться в вечернее время на 21-й кнопке.