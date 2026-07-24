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Культура / Фестиваль

Жители Псковской области смогут увидеть концерты Всероссийского хорового фестиваля по телевидению

24 июля 2026 года, 12:37

С 23 по 26 июля телеканал «Первый Псковский» впервые покажет полные версии концертов Всероссийского хорового фестиваля имени М.Ф. Гривского. Показ приурочен к празднованию Дня города и организован при поддержке Министерства культуры Псковской области и Росконцерта.

Проект стал совместной инициативой Псковского агентства информации, медиахолдинга региона и телеканала «Первый Псковский». Зрители смогут увидеть выступления, ранее прошедшие на сцене Псковского Кремля, не выходя из дома. В эфир выйдут три части фестиваля, которые будут транслироваться в вечернее время на 21-й кнопке.

Жители Псковской области смогут увидеть концерты Всероссийского хорового фестиваля по телевидению

Как отметила министр культуры Псковской области Илианна Петрова, региону удалось договориться с Росконцертом о праве показа концертов на местном телевидении. По ее словам, эти выступления получили высокую оценку зрителей в Кремле, и теперь их смогут посмотреть все жители области. Она подчеркнула, что инициатива получила поддержку телеканала, а трансляции позволят тем, кто не смог присутствовать лично, прикоснуться к атмосфере фестиваля.

Расписание показов на телеканале «Первый Псковский»:

23 июля в 18:00 — первая часть;

25 июля в 18:00 — вторая часть;

26 июля в 18:30 — третья часть.

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