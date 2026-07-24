Псковского подростка передали под надзор родителей за кражу из пункта выдачи

Псковский районный суд применил воспитательные меры к 15-летней девушке, которая вместе с сообщниками ограбила пункт выдачи заказов, суд передал её под контроль семьи сроком на один год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов региона.

Ночью девушка и двое её соучастников проникли в пункт выдачи заказов в деревне Борисовичи Псковского района. Из помещения были похищены ювелирные изделия, одежда, косметика и бытовая техника на общую сумму более 190 тысяч рублей. В ходе разбирательства обвиняемая полностью признала вину и раскаялась, а причинённый ущерб был возмещён в полном объёме.

Суд учёл, что это первое правонарушение подростка, и счёл, что родители способны обеспечить надлежащий контроль за поведением дочери. В результате несовершеннолетнюю освободили от уголовной ответственности, ограничившись предупреждением и передачей под родительский надзор на один год.