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Культура

Вам открыточка, из Пскова

Псковская сувенирка становится привлекательной и для туристов и для псковичей

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Ольга Нефёдова
3 августа 2021 года, 12:34
Фото: Андрей Степанов
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Кажется все и давно устали от банальных тарелок, деревянных мечей и булав, глиняных колокольчиков — всего того, что в каждом историческом городе России, будь то Псков или Рязань, полным полно. Поэтому каждый новый вид или формат сувенирки, который появляется на рынке, вызывает внимание. В социальных сетях появились фотографии новых сувенирных открыток из Пскова. Ровно тот случай, когда нравится не только туристам, но и самим псковичам: ярко, красочно, тепло.

Внимание туристов 

- Открытки рисует дизайнер, не наш местный, мы ее только направляем по сюжетной линии и корректируем для достоверности, - рассказал директор магазина «Квадрат Псков» Михаил Лебедев.

По его словам, идея создать открытки появилась как раз под открытие магазина с подарками на Октябрьском проспекте.

- Они пользуются хорошим спросом как у псковичей, так и у туристов. Но туристов мало, к сожалению, - констатировал Михаил примету коронавирусного времени. Поэтому, не исключил он, магазин на Октябрьском придется закрыть. Но идея с новыми псковскими открытками будет только развиваться.

Вам открыточка, из Пскова

Открытка «Квадрат Псков»
Вам открыточка, из Пскова

Открытка «Квадрат Псков»
Вам открыточка, из Пскова

Открытка «Квадрат Псков»
Вам открыточка, из Пскова

Открытка «Квадрат Псков»
Вам открыточка, из Пскова

Открытка «Квадрат Псков»

- Сейчас у нас уже 20 видов. До конца месяца появится еще 10 открыток с пейзажами и достопримечательностями Пскова.

Перспективы расширения сувенирной линейки, считает Михаил Лебедев, будут напрямую зависеть от спроса.

- В дальнейшем, конечно, видим перспективу сделать магнитики, брелки, шопперы. Но главное, чтобы псковичам нравилось.

При этом, говорит он, с реализацией своей, уникальной сувенирки в Пскове «все намного сложнее, чем кажется».

Сувениры с репутацией 

«Что привезти из Пскова?» - один из популярных запросов в сети от туристов. На этот вопрос коллектив узнаваемого магазинчика Avec Plaisir Souvenirs с ежиком на ул. Ленина, который создала фирма «Прайм», отвечает так: керамика Юрия Пересады, деревянные игрушки от Псковских интеграционных мастерских и творческой мастерской на Герцена, а также продукция «Столбушино» - всегда вне конкуренции.

«Прайм» попробовал выпустить собственную линейку псковской сувенирной продукции. Не знаем, как туристы, но мы разглядывали с удовольствием. Но, по словам сотрудников, большим спросом своя сувенирка не пользуется.

Вам открыточка, из Пскова
Ежик - один из героев серии открыток о Пскове
Открытка «Прайм»

Первые дизайнерские работы здесь появились чуть более года назад. Шопперы, кружки, разделочные доски, значки с собственными иллюстрациями, например, боярином или волком. Есть серия с писателями Чеховым, Гоголем, Пушкиным и Довлатовым. В таком виде классиков русской литературы вы вряд ли еще где-то найдете.

По Пушкину и Довлатову «Прайм» сотрудничает с художником Игорем Шаймардановым. Сейчас в магазине завершается его выставка «Пушкин и зайцы». В ближайшее время выйдет серия сувениров с рисунками художника. Пока открытки с его иллюстрациями можно найти в Пушкинских Горах. А Пскове можно купить кофейные кружки «Пушкин».

Вам открыточка, из Пскова

Кружка «Прайм»
Вам открыточка, из Пскова

Кружка «Прайм»
Вам открыточка, из Пскова

Кружка «Прайм»
Вам открыточка, из Пскова

Кружка «Прайм»
Вам открыточка, из Пскова

Кружка «Прайм»
Вам открыточка, из Пскова

Кружка «Прайм»

- Работать не успеваем, все делаем с колес. У нас нет складов с товаром, принцип — сделал и продал.

Что касается открыток, то в Пскове есть сувенирная почта. В Псковском кремле и музее установлены почтовые ящики. Вот там авторские открытки расходятся хорошо. Туристы с удовольствием посылают их в Москву, Владикавказ, Иркутск, Калининград, Кисловодск, Нижнекамск, Киров, Урал, Челябинск — всех городов и не перечислишь.

Недавно вышла серия «Псков. Друзья собираются здесь» на велосипедах, и в след за ней подготовили еще две: «Псков. Друзья швартуются здесь» на лодке и «Псков. Друзья приземляются здесь» на самолете. Во всех сериях уже полюбившиеся герои - еж, медведь, лиса, барс и голубь.

- Была серия по Талабским островам, мы ее год распродавали, туристы не очень понимают, что это такое. Серия была экспериментальной и небольшой.

Китайский Псков 

Однако с местной уникальной сувениркой по-прежнему трудно конкурировать.

- Как правило, все что сейчас создается на рынке, не особо жизнеспособно: авторская работа стоит дорого и с китайским товаром конкурировать ей трудно, - рассказывает эксперт Андрей Татаринов, который уже 19 лет работает на рынке псковской сувенирной продукции. - Для многих туристов не принципиально купить в таких поездках сувенир именно с символикой города. Они могут собирать коллекции любых магнитов из городов, в которых побывали.

Традиции есть традиции. Поэтому пользуются спросом традиционные сувениры — керамика и кованные изделия.

Вам открыточка, из Пскова
Довлатов - бренд региона
Открытка «Прайм»

- Экскурсоводы рассказывают, что издревле в городе эти ремесла процветали. Это как в Новгороде береста, - говорит Андрей Татаринов.

По его словам, последнее время он наблюдает интерес к псковскому прянику.

- Это своего рода такой новый вкусный тренд, на пряники есть спрос.

Как отмечает эксперт, время от времени на рынок приходят новые продукты, но трендом они не становятся.

- Традиционная сувенирка она как-то хорошо так закрепилась и пользуется спросом.

Мы же, как псковичи, любящие принимать гостей воскликнем: больше сувениров, хороших и разных.

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