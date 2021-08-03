Вам открыточка, из Пскова

- Работать не успеваем, все делаем с колес. У нас нет складов с товаром, принцип — сделал и продал.
Что касается открыток, то в Пскове есть сувенирная почта. В Псковском кремле и музее установлены почтовые ящики. Вот там авторские открытки расходятся хорошо. Туристы с удовольствием посылают их в Москву, Владикавказ, Иркутск, Калининград, Кисловодск, Нижнекамск, Киров, Урал, Челябинск — всех городов и не перечислишь.
Недавно вышла серия «Псков. Друзья собираются здесь» на велосипедах, и в след за ней подготовили еще две: «Псков. Друзья швартуются здесь» на лодке и «Псков. Друзья приземляются здесь» на самолете. Во всех сериях уже полюбившиеся герои - еж, медведь, лиса, барс и голубь.
- Была серия по Талабским островам, мы ее год распродавали, туристы не очень понимают, что это такое. Серия была экспериментальной и небольшой.
Однако с местной уникальной сувениркой по-прежнему трудно конкурировать.
- Как правило, все что сейчас создается на рынке, не особо жизнеспособно: авторская работа стоит дорого и с китайским товаром конкурировать ей трудно, - рассказывает эксперт Андрей Татаринов, который уже 19 лет работает на рынке псковской сувенирной продукции. - Для многих туристов не принципиально купить в таких поездках сувенир именно с символикой города. Они могут собирать коллекции любых магнитов из городов, в которых побывали.
Традиции есть традиции. Поэтому пользуются спросом традиционные сувениры — керамика и кованные изделия.
- Экскурсоводы рассказывают, что издревле в городе эти ремесла процветали. Это как в Новгороде береста, - говорит Андрей Татаринов.
По его словам, последнее время он наблюдает интерес к псковскому прянику.
- Это своего рода такой новый вкусный тренд, на пряники есть спрос.
Как отмечает эксперт, время от времени на рынок приходят новые продукты, но трендом они не становятся.
- Традиционная сувенирка она как-то хорошо так закрепилась и пользуется спросом.
Мы же, как псковичи, любящие принимать гостей воскликнем: больше сувениров, хороших и разных.