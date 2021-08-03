Вам открыточка, из Пскова

Кажется все и давно устали от банальных тарелок, деревянных мечей и булав, глиняных колокольчиков — всего того, что в каждом историческом городе России, будь то Псков или Рязань, полным полно. Поэтому каждый новый вид или формат сувенирки, который появляется на рынке, вызывает внимание. В социальных сетях появились фотографии новых сувенирных открыток из Пскова. Ровно тот случай, когда нравится не только туристам, но и самим псковичам: ярко, красочно, тепло.

Внимание туристов

- Открытки рисует дизайнер, не наш местный, мы ее только направляем по сюжетной линии и корректируем для достоверности, - рассказал директор магазина «Квадрат Псков» Михаил Лебедев.

По его словам, идея создать открытки появилась как раз под открытие магазина с подарками на Октябрьском проспекте.

- Они пользуются хорошим спросом как у псковичей, так и у туристов. Но туристов мало, к сожалению, - констатировал Михаил примету коронавирусного времени. Поэтому, не исключил он, магазин на Октябрьском придется закрыть. Но идея с новыми псковскими открытками будет только развиваться.