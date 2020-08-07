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Культура

Без драмы

Псковские актеры выступают за присоединение к Александринскому театру

Текст:
Наталья Баранова
7 августа 2020 года, 16:35
Фото: Андрей Степанов
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История с объединением двух театров, столичного и провинциального, начавшаяся больше года назад, в августе достигла кульминации — в виде открытого письма сотрудников псковской драмы в Союз театральных деятелей России. Все по законам жанра. Тем не менее, худрук псковского театра Дмитрий Месхиев надеется на благополучную развязку к концу года. 

Подозрение в убийстве

В письме псковичей в адрес председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина говорится о бедственном положении актеров, их маленьких зарплатах и скромном бюджете учреждения. За объединение выступает весь коллектив театра, единодушно поставивший подписи под обращением. По словам актеров, присоединение увеличит финансирование и зарплаты сотрудников, предоставит свосем иные возможности для гастролей и участия в фестивалях.

«Мы не собираемся превращаться ни в прокатную площадку, ни в заштатный филиал. Мы останемся театром в центре Пскова, театром для псковичей и гостей города - просто станем мобильнее, ярче, состоятельней. И сможем сосредоточиться на искусстве». Эта реплика возникла в ответ на комментарий бывшего директора театра Геннадия Смирнова, который выступил против присоединения. Его мнение, идущее в разрез с чаяниями труппы, и придало всей истории оттенок скандальности.

Смирнов, ныне заместитель Калягина, в недавнем интервью ТАСС назвал присоединение «убийством театра» и выразил опасения, что псковский театр прекратит свое существование как самостоятельный субъект культурной политики. 

Все «за», но?..

Александр Калягин встал на сторону псковских артистов и в своем ответном письме написал, что не станет препятствовать объединению и удручен бедственным положением актеров и других сотрудников театра.

«Ваше письмо меня до крайности огорчило, – ответил псковским коллегам Александр Калягин. – Прежде всего тем, как вы описываете нынешнее ужасающее экономическое положение театра и убогие зарплаты артистов. Это ужасно! И мне, конечно, понятно ваше желание найти выход из этого отчаянного положения».

Без драмы
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Вопрос о присоединении псковского театра впервые возник в публичном пространстве еще в июне прошлого года. Тогда Дмитрий Месхиев на встрече губернатора с театральными деятелями попросил Михаила Ведерникова эту идею поддержать. По словам Дмитрия Месхиева, тогдашний министр культуры Владимир Мединский на тот момент идею присоединения уже одобрил.

«Возможность перевести людей на финансирование по федеральным ставкам — это плюс, возможность получать средства для реконструкции — это тоже очень важно, — сказал тогда Михаил Ведерников. — С точки зрения развития театра, выхода его на новый уровень, повышения зарплат это перспективно. Главное, чтобы он не перестал быть театром псковским. Я с вами».

Без драмы
Дмитрий Месхиев со всем коллективом за объединние

Если все были «за» еще год назад, отчего же псковский театр до сих пор не в составе Александринки? Такой вопрос мы адресовали Дмитрию Месхиеву.

- Это очень длинный процесс и непростой, - говорит Дмитрий Месхиев. - Сначала сменилось правительство, потом началась пандемия. Не все зависит от меня. Надеюсь, что все произойдет до нового года. Все «за», остались только чиновничьи процедуры. Вопрос взаимодействия региональных властей и Министерства культуры. Псковский театр с точки зрения творческой и финансовой только выигрывает.


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