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Спорт

А судьи кто

Топ-5 псковских арбитров из элитных дивизионов России в командных видах спорта

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Арслан Байрамов
5 сентября 2019 года, 11:53
Фото: proektoria.online
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Как и в профессиональном спорте, в спортивном судействе — высочайшая конкуренция, свои школы и свои кумиры. Псковская область пока что явно не в лидерах процесса. В командных видах спорта на всю страну мы нашли не более десятка фамилий псковичей среди действующих главных судей соревнований высшего уровня. Но хорошо, что и они есть, ведь эти люди своим примером доказывают, что судейство — это тоже здоровый образ жизни, что это увлекательно и интересно, что этим можно зарабатывать на жизнь или иметь благодаря этому прибавку к обычной зарплате, которая растет с опытом и доверием к судье.

ФУТБОЛ

А судьи кто
Евгений Карасев.
Фото из личного архива героя публикации.
Евгений Карасев.

Молодой арбитр в этом году получил главное назначение в своей жизни — обслуживает в качестве главного судьи игры первенства молодежных команды Премьер-лиги и в качестве помощника работает во втором дивизионе. В молодежке Карасев не испугался и в дебютной встрече удалил на последних минутах футболиста одной из команд. В футболе «производство» псковских арбитров поставлено на поток: при областной Федерации футбола несколько лет функционирует Школа арбитра, где молодые ребята за два года могут получить достаточные для старта знания. Кстати, школа уже выпустила и первую девушку арбитра — к своей мечте идет Домника Иванова.

ХОККЕЙ

А судьи кто
Вячеслав Бельгесов.
Фото из личного архива героя публикации.
Вячеслав Бельгесов.

Главная гордость псковского хоккея сегодня — это не игроки, выпускников псковской школы на льду в профессионалах просто нет. А вот арбитр Вячеслав Бельгесов уже несколько лет успешно судит игры самого высокого уровня. А в этом сезоне пскович, поработавший в прошлом году в МХЛ (Молодежная хоккейная лига), назначен линейным арбитром ВХЛ (Высшая хоккейная лига) — следующего по силе после КХЛ соревнования с шайбой в Старом Свете. Не забывает Вячеслав и про родной город, когда приезжает сюда, то обязательно или проводит семинар для местных судей-любителей или сам показывает класс, обслуживая игры любительского чемпионата области.

БАСКЕТБОЛ

А судьи кто
Денис Аторин.
Фото из личного архива героя публикации.
Денис Аторин.

Баскетбольный реф Денис Аторин успевает совмещать работу арбитра в баскетболе на самом высоком уровне и большую популяризационную деятельность по развитию баскетбола в Псковской области. Пришел в судейство, получив травму коленного сустава, и задержался там, как видите, надолго. На этот сезон Аторин ждет назначения для работы на матчах женской Суперлиги-1 и мужской Суперлиги-2, а также Молодежной лиги ВТБ. Также Денис открыл в Пскове и школу баскетбольного арбитра, подготовив за короткий срок первого выпускника — Александра Волкова для старта судьей в первенстве России среди детей. Также в женской Суперлиге-2 работает еще один пскович — Денис Гладченко.

ГАНДБОЛ

А судьи кто
Александр Саблев.
Фото из личного архива героя публикации.
Александр Саблев.

Судить Саблев начал 20 лет назад в Пскове. Это было зональное первенство Северо-Запада. А 13 лет назад уже дорос до российской ганд­больной Суперлиги. Накануне своего 14-го сезона в ней Саблев полон сил. Единственное, что немного расстраивает Александра, что желающих работать гандбольными судьями в Пскове просто нет, а в России все меньше. За спиной Саблева сотни игр на самом высоком уровне, он судил Олимпийский волейбольный фестиваль и локальные международные соревнования, а вот опыт передать пока некому.

ВОЛЕЙБОЛ

А судьи кто
Константин Ершов.
Фото из личного архива героя публикации.
Константин Ершов.

Ершов — из волейбольной семьи. Отец — Сергей Степанович Ершов — руководит областной федерацией волейбола, также работает главным судьей. Видимо, Константину было сложно не повторить путь отца, и уже несколько лет Ершов-младший работает на играх Высшей лиги «А», а также в десятке столичных и подмосковных соревнований. Есть в псковском волейбольном судействе и преемственность: молодой Алексей Смирнов (воспитанник Ершовых) в этом сезоне приступит к работе в Высшей лиге «Б». 

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