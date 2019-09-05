А судьи кто

Как и в профессиональном спорте, в спортивном судействе — высочайшая конкуренция, свои школы и свои кумиры. Псковская область пока что явно не в лидерах процесса. В командных видах спорта на всю страну мы нашли не более десятка фамилий псковичей среди действующих главных судей соревнований высшего уровня. Но хорошо, что и они есть, ведь эти люди своим примером доказывают, что судейство — это тоже здоровый образ жизни, что это увлекательно и интересно, что этим можно зарабатывать на жизнь или иметь благодаря этому прибавку к обычной зарплате, которая растет с опытом и доверием к судье.

ФУТБОЛ

Евгений Карасев. Молодой арбитр в этом году получил главное назначение в своей жизни — обслуживает в качестве главного судьи игры первенства молодежных команды Премьер-лиги и в качестве помощника работает во втором дивизионе. В молодежке Карасев не испугался и в дебютной встрече удалил на последних минутах футболиста одной из команд. В футболе «производство» псковских арбитров поставлено на поток: при областной Федерации футбола несколько лет функционирует Школа арбитра, где молодые ребята за два года могут получить достаточные для старта знания. Кстати, школа уже выпустила и первую девушку арбитра — к своей мечте идет Домника Иванова.

ХОККЕЙ

Вячеслав Бельгесов. Главная гордость псковского хоккея сегодня — это не игроки, выпускников псковской школы на льду в профессионалах просто нет. А вот арбитр Вячеслав Бельгесов уже несколько лет успешно судит игры самого высокого уровня. А в этом сезоне пскович, поработавший в прошлом году в МХЛ (Молодежная хоккейная лига), назначен линейным арбитром ВХЛ (Высшая хоккейная лига) — следующего по силе после КХЛ соревнования с шайбой в Старом Свете. Не забывает Вячеслав и про родной город, когда приезжает сюда, то обязательно или проводит семинар для местных судей-любителей или сам показывает класс, обслуживая игры любительского чемпионата области.

БАСКЕТБОЛ

Денис Аторин. Баскетбольный реф Денис Аторин успевает совмещать работу арбитра в баскетболе на самом высоком уровне и большую популяризационную деятельность по развитию баскетбола в Псковской области. Пришел в судейство, получив травму коленного сустава, и задержался там, как видите, надолго. На этот сезон Аторин ждет назначения для работы на матчах женской Суперлиги-1 и мужской Суперлиги-2, а также Молодежной лиги ВТБ. Также Денис открыл в Пскове и школу баскетбольного арбитра, подготовив за короткий срок первого выпускника — Александра Волкова для старта судьей в первенстве России среди детей. Также в женской Суперлиге-2 работает еще один пскович — Денис Гладченко.

ГАНДБОЛ

Александр Саблев. Судить Саблев начал 20 лет назад в Пскове. Это было зональное первенство Северо-Запада. А 13 лет назад уже дорос до российской ганд­больной Суперлиги. Накануне своего 14-го сезона в ней Саблев полон сил. Единственное, что немного расстраивает Александра, что желающих работать гандбольными судьями в Пскове просто нет, а в России все меньше. За спиной Саблева сотни игр на самом высоком уровне, он судил Олимпийский волейбольный фестиваль и локальные международные соревнования, а вот опыт передать пока некому.

ВОЛЕЙБОЛ