Отсматривали одну в пустой комнате

— Редко встретишь человека, который едет на чемпионат мира по танцам. Давай с самого начала. Что тебя связало с танцами?

Эта история уже с хеппи-эндом. Но что будет дальше — в руках хрупкой девчонки из Пскова Насти Алексеевой, которая занимается современным танцем. Этим июнем внезапно для себя она в составе сборной команды России отправится на главную танцевальную битву планеты — чемпионат мира по танцам в Португалии. Настя Алексеева рассказала в интервью «Псковской правде» о том, за что ее похвалил Гедиминас Таранда, зачем она — поклонница современной хореографии — изучает народный танец, какую слушает музыку и на что конкретно пойдут выделенные губернатором на поездку деньги.

В танцевальном мире я с пяти лет. Именно в таком возрасте мама привела меня в ГКЦ на детский кружок. Потом уже перешла в детскую школу искусств на хореографическое творчество. Затем поступила в колледж искусств на отделение хореографии. Вот так вкратце выглядит официальный путь. Но, естественно, занималась я танцами много больше этого, посещала хип-хоп центр «Хоть Отбавляй!», школу-студию «Тодес», студию воздушной акробатики «I fly». Всегда старалась заниматься с теми, кто относится к этому не как к хобби — потанцевать вечером, а с теми, кому интересны профессиональные основы танцев, кто серьезно подходит к делу. Для меня танцы — это профессиональное занятие, которое в том числе и позволяет мне зарабатывать, поэтому мне не очень интересно тратить свое время и силы напрасно.

Прикосновению к современному танцу я благодарна «Хоть Отбавляй!». Сначала вожатый в детском лагере показал мне основные движения и дал первые уроки по брейку, затем я сама стала ходить на занятия к Кириллу Зеленому.

— Это скорее дает возможность поработать с природой танца, с его принципами, а учиться современному танцу нужно и можно в других условиях — материала, людей предостаточно. Когда к нам приезжал с мастер-классом Имперский русский балет Гедиминаса Таранды, то нас — студентов хореографического отделения — похвалили за мастерство и исполнение. Также похвалили и педагогов за методики преподавания. Танцевальными основами мы владеем.

— Да, я собираюсь поступать как раз этим летом после колледжа в университет или в профессиональный коллектив. Мама у меня тоже творческий человек, поет в псковском Русском хоре, она меня поддерживает. Главным считает не то, что я работаю и получаю оплату, а что занимаюсь любимым делом и радуюсь этому. Сейчас я танцую в шоу-балете «Арт» и преподаю в «Тодесе», я учусь на занятиях и смотрю видеокурсы из любой страны — язык танца понятен, и мне нравится расти во всем этом.

— Ну, в некотором смысле. В какое-то время без всяких «но» так и можно было сказать. Сейчас чуточку реже, но все же это обычно — предпочитаю спортивную одежду, капюшоны. Музыку — 50 Cent, Tyga, Snoop Dogg, Rihanna, Eminem, Chris Brown.

— А русский рэп?

— Очень редко какой-нибудь мотив может понравиться. Но у меня мама все-таки поет. Мне важно качество исполнения.

— Давно ли ты шла к победе в отборочном этапе на чемпионат мира?

— Да никуда я не шла. Идея поехать в Орел на это соревнование пришла случайно. Изначально речь шла просто о том, чтобы съездить туда зрителем. Потом уже решила заявиться. Всему виной - в самом хорошем смысле этого слова- Светлана Левченко из латвийского коллектива Magic Dance. Она рассказала мне о конкурсе, она же подталкивала меня к участию. Она же помогла в самый ответственный момент.

— Что за момент?

— Дело в том, что в назначенное время мне сказали, что моя номинация прошла. Сместилось все по времени. Я в пролете. Рассказала об этом Светлане. Она тоже кому-то что-то сказала. В общем мне дали возможность выступить перед судьями, но только после мастер-класса. Я сходила на мастер-класс, который, как выяснилось потом, вели как раз судьи с моей номинации. Они же потом меня отсматривали в небольшом помещении одну. Но я им, кажется, понравилась и на мастер-классе, и на выступлении перед ними. Как выяснилось, у меня самый большой балл, я прошла отбор на чемпионат мира и теперь член сборной команды России по современному танцу.

— Но поездка на финал оплачивается из собственного кармана?

— Да, все за свой счет. Но соревнования запредельного уровня. Я подумала, что для меня это будет слишком увесистая трата и, посоветовавшись вновь со Светланой Левченко, решилась написать губернатору. Написала. В «Инстаграм». В личку. Ответил через пару дней, направил к советнику. И вот сейчас оформляю последние бумаги. Помог мне Михаил Юрьевич оплатить пакет участника на сумму 60 тысяч рублей, в который входит авиаперелет, проживание, первые взносы, оформление технической карты участника, лицензия участника чемпионата мира, оформление проездной визы. Спасибо за это большое. Без этой поддержки вряд ли я бы решилась вложиться из собственных накоплений.

— Ну, ты счастлива, но надо будет не подвести!

— Да. Я очень счастлива. Благодарю и Михаила Юрьевича, и моих педагогов, и любимую маму за все это. Это большой шанс во всем. И я действительно постараюсь и за себя, и за город, и за Россию, и за колледж проявить там себя. Подготовку уже начала.