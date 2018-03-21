Из гаек и болтов

Удивительная выставка работ из старых металлических предметов, оставшихся от ремонта автомобилей, открылась в библиотеке района Любятово «БиблиоЛюб». Суровый гусеничный танк, грозные роботы-трансформеры, всевозможные мотоциклы и автомобили и даже большой грозный динозавр — все фигуры созданы из мелких деталей: подшипников, шестеренок, гаек и болтов. Автор работ, владелец одного из псковских автосервисов Дмитрий Христофор рассказал «Псковской правде» о том, как в его руках металлолом обретает вторую жизнь.

Я занимаюсь ремонтом машин. Старые запчасти остаются. Решил что-нибудь из них делать. Попробовал — получилось. Дмитрий Христофор

МЭЛ ГИБСОН ВДОХНОВИТЕЛЬ

Необычному увлечению примерно полтора года. Сначала Дмитрий мастерил небольшие мотоциклы и самолеты. Все сделанное — раздавал. А потом решил, что его автосервису не помешает красивый интерьер, и стал конструировать фигуры из гаек и подшипников уже для своей мастерской. А заодно и мебель новую сделал: столы, стулья — тоже из кусков металла. Летом оригинальные фигурки выставлялись на окна мастерской. Естественно, они привлекали прохожих. — Иногда прямо с улицы люди заходили, чтобы посмотреть работы. Хотя сам я считаю, что ничего особенного не делаю. Я не творец, а механик, — говорит Дмитрий. Оценили работы Дмитрия Христофора и пользователи соцсети. Помимо положительных отзывов, мастер узнал от комментаторов, что направление, в котором он работает, называется стимпанк: — Я об этом не знал. А когда создавал свой первый трехколесный мотоцикл, ориентировался на «Безумного Макса» — самый первый фильм с Мэлом Гибсоном. Помните, какой там мотоцикл был?

Следом за трициклом пошли автомобили, танки, трансформеры и даже цветы: — У меня заказы были перед 8 Марта. Цветочки, бабочки с червяками. Все на ура ушло. Десяток сделал: что-то подарил, а что-то продал, чтоб купить на праздник цветы и конфеты. Материалы для своих работ Дмитрий обычно берет из металлолома. Говорит, что когда разбирает моторы — ничего не сдает, все складирует. Готовые изделия практически не окрашивает. Эскизов заранее не рисует. Просто берет сварочный полуавтомат и делает, «что в голову придет»:

— Игрушку я должен сделать в течение часа-двух. Если я ее откладываю, то, как правило, к ней не возвращаюсь больше… О хобби Дмитрия знают многие. Даже предлагали ему поучаствовать в проекте по оформлению кафе в Питере и организовать выставку в Северной столице. Но мастер скромно отмечает, что для большой выставки пока рано. А вот на небольшую экспозицию в библиотеке согласился. — Не знаю, можно ли это выставкой называть, — замечает Дмитрий. — Решил показать детям свои работы. С детьми вообще интересно — чужих детей ведь не бывает. У самого Дмитрия — шесть сыновей. Старшему — 24 года, младшему — 2 месяца.

ВЯЗАНЫЕ МАШИНЫ

Тринадцать лет назад Дмитрий Христофор с семьей переехал в Псков из Мурманской области. — Мурманск свой люблю — два раза в год туда на рыбалку езжу и на лыжах погонять. Но Кандалакша, где мы жили, — это маленький городок с населением 70 тысяч человек, и кроме лыж там ничего нет. А у меня сын начал расти, хотел отдать его в спорт. В Пскове на тот момент возможностей больше было. Старший ребенок стал профессионально заниматься греблей. Теперь и двое других сыновей добиваются успехов в этом виде спорта. Второй «старший сын» Степан — в сборной России. А третий, Богдан, тоже посещает спортивную школу «Ника».

Кстати, на выставке в библиотеке есть работы сына и жены. 12-летний Богдан сам сварил машинку. А супруга тоже сделала несколько автомобилей. Но они не из металла, а из шерсти. Вязаные! Впрочем, и Дмитрий занимается не только игрушками. Ремонт делает, мебель сам изготавливает. Занимается реставрацией старых предметов, которые делают домашний интерьер необычным и колоритным. Например, дома у него есть старинная швейная машинка, которую он когда-то забрал из металлоприемника. Еще мастер мечтает когда-нибудь поставить перед автосервисом огромный мотоцикл. — Когда возил сыновей в Краснодар на соревнование, в городе Шахты перед одним кафе видел здоровые мотоциклы в два или три этажа. Огромные! Хочу такой мотоцикл сделать и поставить напротив сервиса. У меня даже есть колеса к нему от военных машин. А пока Дмитрий делает замечательные мотоциклы и другую технику небольших размеров, которая уже собрала множество хороших отзывов. «Уникально, мастерски, редкость, нереально, здорово, фантастика», — говорят посетители выставки.

ВЫСТАВКА В СТИЛЕ СТИМПАНК Работы из старых металлических предметов. Вторая жизнь свечей зажигания, болтов и подшипников. Библиотека «БиблиоЛюб», Псков, ул. Н. Васильева, дом 83а Понедельник — четверг, с 10.30 до 19.00 Пятница, суббота — выходные дни Воскресенье — с 12.00 до 18.00 Санитарный день — последний вторник месяца. Возрастное ограничение 0+