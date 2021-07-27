Усвятские песни Пелагеи

В этом году поселок Усвяты Псковской области отмечает 1000-летие. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию праздник состоится. Но с ограничениями. Подробности о том, как пройдет мероприятие рассказали председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофееева и и.о. директора областного центра народного творчества Наталья Белова.

На сцене и на экране

Праздник, посвященный 1000-летию первого упоминания Усвят в летописи, пройдет на территории поселка 31 июля на территории Усвят. - Хедлайнером мероприятия станет группа «Пелагея». Буквально в пятницу Роспотребнадзор согласовывал количество зрителей — две тысячи человек. Главная сцена будет размещаться за пределами Усвят. Другие жители поселка смогут посмотреть трансляцию на экране в центре поселка. Мы ждем максимального отклика зрителей. Несмотря на непростую ситуацию, мы смогли организовать мероприятие и надеемся, что сможем провести его на должном уровне, - сказала Ольга Тимофеева. Начало концертной программы запланировано на 19.20. - Концертная программа открывается выступлением творчество го коллектива ансамбля «Псков». Затем концерт Пелагеи, он продлится около 40 минут. Завершит концертную программу выступление псковской группы «Красивая» и праздничный салют, - рассказала председатель комитета по культуре.

Ольга Тимофеева также сообщила, чтопевица исполнит на концерте новую песню. -Пелагея любит творчество Ольги Сергеевой. Недавно она записала песню из ее репертуара , которая будет представлена в рамках концертной программы. Гостями концерта, в основном, будут жители Усвят. - Пригласительные переданы муниципальному образованию. В первую очередь, это праздник для жителей, - отметила Ольга Тимофеева. Но, приятный сюрприз, праздник в онлайн-режиме будет транслироваться на сайте Псковского агентства информации. В рамках празднования также запланирована детская программа, которая будет проходить на территории районного центра. 30 и 31 августа состоятся спектакли областного театра кукол, мастер-классы с ребятами. Все мероприятия будут организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В мастер-классах примет участие до 20 человек и на спектаклях планируется 50%-ное заполнение зала. А вот анонсированный ранее фестиваль исторической реконструкции не состоится. - Ранее мы анонсировали, что в рамках празднования состоится фестиваль реконструкции. К сожалению, он не состоится. Обеспечить социальную дистанцию не представляется возможным. Поэтому данное мероприятие было снято. Но надеемся, что в следующем году эпидемиологическая обстановка позволит провести эти и другие мероприятия.

Фестиваль под открытым небом

Отдельно будет работать площадка фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой в деревне Церковище Усвятского района. - Фестиваль традиционно проходит осенью, в день ее рождения 27 сентября. В этом году фестиваль пройдет в рамках юбилея Усвят и будет 17-м по счету. Идея проведения фестиваля родилась в Псковском областном центре народного творчества уже после смерти Ольги Тимофеевой, и в феврале 2004 года был проведен концерт, посвященный ее памяти. На протяжении 10 лет он проходил в доме культуры Усвятского района, а потом переехал в деревню Церковище, - рассказала Наталья Белова.