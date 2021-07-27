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Культура

Усвятские песни Пелагеи

Популярная певица записала новую композицию, которую впервые исполнит на празднике в честь 1000-летия поселка

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Светлана Синцова
27 июля 2021 года, 14:17
Фото: avatars.mds.yandex.net
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В этом году поселок Усвяты Псковской области отмечает 1000-летие. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию праздник состоится. Но с ограничениями. Подробности о том, как пройдет мероприятие рассказали председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофееева и и.о. директора областного центра народного творчества Наталья Белова.

На сцене и на экране

Праздник, посвященный 1000-летию первого упоминания Усвят в летописи, пройдет на территории поселка 31 июля на территории Усвят.

- Хедлайнером мероприятия станет группа «Пелагея». Буквально в пятницу Роспотребнадзор согласовывал количество зрителей — две тысячи человек. Главная сцена будет размещаться за пределами Усвят. Другие жители поселка смогут посмотреть трансляцию на экране в центре поселка. Мы ждем максимального отклика зрителей. Несмотря на непростую ситуацию, мы смогли организовать мероприятие и надеемся, что сможем провести его на должном уровне, - сказала Ольга Тимофеева.

Начало концертной программы запланировано на 19.20.

- Концертная программа открывается выступлением творчество го коллектива ансамбля «Псков». Затем концерт Пелагеи, он продлится около 40 минут. Завершит концертную программу выступление псковской группы «Красивая» и праздничный салют, - рассказала председатель комитета по культуре.

Усвятские песни Пелагеи
Выступление псковской группы «Красивая» завершит праздничную программу
Фото zagspskov.ru

Ольга Тимофеева также сообщила, чтопевица исполнит на концерте новую песню.

-Пелагея любит творчество Ольги Сергеевой. Недавно она записала песню из ее репертуара , которая будет представлена в рамках концертной программы.

Гостями концерта, в основном, будут жители Усвят.

- Пригласительные переданы муниципальному образованию. В первую очередь, это праздник для жителей, - отметила Ольга Тимофеева.

Но, приятный сюрприз, праздник в онлайн-режиме будет транслироваться на сайте Псковского агентства информации.

В рамках празднования также запланирована детская программа, которая будет проходить на территории районного центра. 30 и 31 августа состоятся спектакли областного театра кукол, мастер-классы с ребятами. Все мероприятия будут организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В мастер-классах примет участие до 20 человек и на спектаклях планируется 50%-ное заполнение зала.

А вот анонсированный ранее фестиваль исторической реконструкции не состоится.

- Ранее мы анонсировали, что в рамках празднования состоится фестиваль реконструкции. К сожалению, он не состоится. Обеспечить социальную дистанцию не представляется возможным. Поэтому данное мероприятие было снято. Но надеемся, что в следующем году эпидемиологическая обстановка позволит провести эти и другие мероприятия.

Фестиваль под открытым небом

Отдельно будет работать площадка фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой в деревне Церковище Усвятского района.

- Фестиваль традиционно проходит осенью, в день ее рождения 27 сентября. В этом году фестиваль пройдет в рамках юбилея Усвят и будет 17-м по счету. Идея проведения фестиваля родилась в Псковском областном центре народного творчества уже после смерти Ольги Тимофеевой, и в феврале 2004 года был проведен концерт, посвященный ее памяти. На протяжении 10 лет он проходил в доме культуры Усвятского района, а потом переехал в деревню Церковище, - рассказала Наталья Белова.

Усвятские песни Пелагеи
Традиционный фольклорный фестиваль пройдет на уличной площадке
Фото ocntpskov.ru

В этом году фестиваль впервые пройдет на уличной площадке - за домом Ольги Сергеевой:

- Фестиваль пройдет под открытым небом в естественных природных декорациях с элементами быта. Помимо сценической площадки на территории фестиваля будут организованы фотозоны, а также пройдет выставка фотографий из семейного альбома Ольги Сергеевой. По традиции делегация отвезет корзину цветов на могилу исполнительницы, где установлен памятник с надписью «Душе Земли Псковской от благодарных земляков».

- Сегодня это уже фестиваль , известный за пределами нашей области. И мы им по праву можем гордиться. Ежегодно более 200 исполнителей в возрасте от 12 до 70 лет приезжают на этот фестиваль. В рамках мероприятия проходит встреча «У родного порога», когда все коллективы украшают территории дома полевыми цветами и исполняют общую песню. Однако в этом году в фестивале примет участие порядка 100 человек. Роспотребнадзор дал разрешение на такое количество участников, - пояснила Наталья Белова.

В фестивале примут участие порядка 10 коллективов. География участников обширная: Псков, Великие Луки, Псковский , Новоржевский, Порховский, Бежаницкий, Пушкиногорский районы. Также приедут гости из Москвы, Великого Новгорода и Ленобласти. « Мы очень рады, что в этом году будет возможность пообщаться с заслуженной артисткой РФ Евгений Смоляниновой - ученицей псковской певицы, хранительницей наследия Ольги Сергеевны, услышать ее голос, воспоминания об Ольге Федосеевне, - отметила и.о. областного центра народного творчества.

Всего на фестивале прозвучит порядка 90 песен, треть из них - из репертуара Ольги Сергеевой.

Организаторы праздника отметили, что 31 июля мероприятия не заканчиваются:

- Год юбилейный и будет проходить множество других мероприятий. Праздничная программа будет расписана до конца года. Гости Усвят и жители могут посетить большое количество мероприятий.

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