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Культура

Любопытные псковичи познакомятся друг с другом

И воспоют городскую повседневность

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Редакция
12 февраля 2020 года, 11:33
Фото: Дарья Хваткова
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В галерее «Цех» 13 февраля в 19:00 состоится открытие выставки «Городская среда», на которой представят проекты, посвященные городской повседневности современного Пскова. Среди них экскурсия по Овсищу и встреча у бань для похода в разрушенную прачечную.

- В изучении повседневной культуры города многие из проектов остаются в разряде «события внутри тусовки» или личной инициативы, - рассказала «Псковской правде» куратор выставки Людмила Кирсанова. - Их обсуждение происходит в социальных сетях или внутри ближнего круга, то есть остается доступно узкой аудитории. Более того, в работе над этой выставкой выяснилось, что «рефлексирующие горожане» мало знают друг о друге.

АФИША

Галерея «ЦЕХ»

ЧТ. 13 февраля. 

19.00 - 21.00 Открытие выставки «Городская среда» и представление проектов

ПН. 17 февраля. 

19.00 - 21.00 Дискуссия с участниками выставки. Модераторы Александра Ненько и Людмила Кирсанова

ВТ. 18 февраля. 

19.00 - 21.00 Открытая лекция и дискуссия «Город для себя: как горожане создают публичные пространства». Денис Есаков

СБ. 22 февраля.

15.00 - 16.00 Кураторская экскурсия по выставке. Людмила Кирсанова

Место встречи - автобусная остановка «Улица Алехина» (Автобусы №1, 51, 118)

СБ. 15 февраля. 

12.00 - 13.30 Экскурсия по микрорайону Овсище. Олег Ивченко

Место встречи - на входе в Бани №1 (ул. Советская, 42а)

ВС. 16 февраля. 

12.00 - 13.30 Проект в городе. Прачечная. Денис Есаков и Денис Шумаков

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