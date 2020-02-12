Любопытные псковичи познакомятся друг с другом

В галерее «Цех» 13 февраля в 19:00 состоится открытие выставки «Городская среда», на которой представят проекты, посвященные городской повседневности современного Пскова. Среди них экскурсия по Овсищу и встреча у бань для похода в разрушенную прачечную.

- В изучении повседневной культуры города многие из проектов остаются в разряде «события внутри тусовки» или личной инициативы, - рассказала «Псковской правде» куратор выставки Людмила Кирсанова. - Их обсуждение происходит в социальных сетях или внутри ближнего круга, то есть остается доступно узкой аудитории. Более того, в работе над этой выставкой выяснилось, что «рефлексирующие горожане» мало знают друг о друге.