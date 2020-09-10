Как стать железным человеком

4 километра по волнам, 180 километров на велосипеде, 42 километра бегом и все это в режиме нон-стоп в течение дня! Триатлон часто называют спортом для сверхлюдей, гонку Ironman в России называют «железкой». И казалось бы, участвовать в этих соревнованиях могут разве что киборги, так как обычным людям такое вряд ли под силу. Но, оказывается, участники этих невероятных гонок есть и в Пскове. Один из них — Сергей Елисеев, который известен псковичам как эко-активист и инициатор многих общественно-полезных проектов. В России триатлон стал популярен сравнительно недавно. Но вообще этот вид спорта насчитывает уже полвека. - Есть интересная история том, что в 1970-е годы американские военные решили выяснить, кто из них круче: бегун, пловец или велосипедист. Но потом они поняли, что это разные дисциплины и надо это вместе объединить. И первый триатлон прошел в 1978 году на Гавайских островах. Тогда был поставлен рекорд совсем небольшой — в районе 12 часов. Это сейчас топовые спортсмены XXI века показывают какие-то невероятные скорости, - говорит Сергей Елисеев.

Проехать, пробежать и проплыть

Сам Сергей узнал о триатлоне в 2006 году, когда учился в вузе. Приятель предложил ему участвовать в соревнованиях Ironman в Германии - «проехать, пробежать и проплыть». Когда Сергей узнал сколько именно — он отказался. Но к теме триатлона вернулся через несколько лет, когда увлекся велоспортом. И в 2014 году стал готовиться к Ironman, который проходил в 2015 году на Майорке в Испании.

- Мне помог мой друг, - сейчас он уже тренер по триатлону, - который подготовил меня к этой дистанции. Надо было проплыть 4 километра, проехать 180 и пробежать марафон - 42 километра. Для людей, которые слышат эти цифры, это кажется невероятным. Но на самом деле ежегодно дистанцию проходят десятки тысяч людей по всему миру. Это просто праздник спорта. - В Европе об этом знают все, - говорит Сергей. В городах где проходят соревнования, на улицы выходят все жители, чтобы поддержать участников. Они выносят холодные напитки, обливают прохладной водой. Это просто невероятно! По его словам, соревнования по триатлону проходят по всему миру. В нашей стране тоже растет количество поклонников этого вида спорта. Особенно он популярен среди менеджеров среднего звена, у которых есть средства, которым наскучило хождение в спортзалы и они хотят что-то новое. Но стать айронменом не просто. - По статистике, из 2,5 тысяч участников 500 не переступают финишную черту, они попросту сходят с дистанции. Кто-то падает в обморок, кто-то тратит все силы на велоэтап, а на беговом этапе уже никакой. Кого-то снимают на плавательном этапе, поскольку он наглотался соленой воды. Среди моего круга знакомств такой товарищ есть. Готовился к мероприятию два или три года, но сошел на велоэтапе. Не смог пройти, потому что это колоссальные нагрузки, люди тратят по 8 тысяч калорий за эти соревнования. В среднем они проходят по времени 12 часов, - рассказывает наш собеседник.

Без отдыха

Смена этапов на соревнованиях происходит непрерывно. - То есть, выбегаешь из моря, на ходу скидываешь гидрокостюм, обуваешь велотуфли — тут же едешь на велосипеде. Питаешься на ходу. По пути через каждые 30 километров есть пункты питания — схватываешь бутылку воды или банан какой-нибудь. Есть люди, которые получают от этого удовольствие: они останавливаются попить, поесть. Но надо отдавать себе отчет в том, что есть временной лимит. И если ты в него не укладываешься, то все твои тренировки — не зачет, - отмечает Сергей. Он, как и многие другие участники Ironman, устанавливает свои личные рекорды. - Я прошел два серьезных триатлона. Есть еще полудистанции, их я прошел штук шесть. Моя цель уже пару лет - в полном триатлоне стать КМС. Для того, чтобы им стать, надо показать время меньше, чем 10 часов. Мой личный рекорд был 10 часов 39 минут. Грубо говоря, мне хватило 40 минут до КМС.

По его словам, КМС — это серьезная планка. Поэтому Сергей целенаправленно готовится: - Когда человек серьезно готовится к триатлону происходит реальная трансформация тела, сознания, мышления. Появляется жесткая дисциплина. Есть план, он пишется на год. И этот план надо жестко соблюдать. Когда я готовился к 2018 году в Барселоне у меня были тренировки 6 раз в неделю целый год. И за все время я пропустил три или четыре тренировки. То есть это было 600 часов подготовки к старту. Если к этому относиться серьезно, как к любому другому делу, придется жертвовать семьей, друзьями, отдыхом. Здесь все зависит только от тебя, как подготовишься - так и получится.

По волнам

Правда, коррективы иногда вносит погода. В Барселоне, например, даже собирались отменять плавательный этап, потому что волны были два метра высотой. - По этим волнам надо было плыть 4 километра. Но не отменили, мы поплыли. Там есть буи, по которым нужно ориентироваться. Но тебя поднимает волна и ты никого не видишь, потому что остальные с другой волной. А когда опускаешься, начинает сильно кружиться голова. И где-то за 500 метров до берега меня стало жестко тошнить. Я выпил наверное пол-литра соленой воды и не знал, смогу ли продолжить гонку. Мы же тренируем на озерах — там такого нет. Да и волн таких больших нет, - поясняет спортмен. За безопасностью на соревнованиях следят. По воде курсируют каякеры, если кто-то поднимает руку — сразу реагируют. Несчастные случаи бывают крайне редко, потому что в основном, участники - люди подготовленные. А еще спасает гидрокостюм. По словам Сергея, это «как поплавок, который не дает утонуть». На велотрассе тоже могут быть «приключения». Самое страшное что может быть — это лобовое столкновение: - Я видел это в Барселоне, это случилось на моих глазах. Идет дорога, дальше - круговое движение. Нормальные люди обычно объезжают по правой стороне. А человек не сориентировался: слева стал круг объезжать и встречку поймал — такого же велосипедиста. Криков не было. Был жесткий щелчок, люди не успели среагировать. В одну сторону летели колеса поломанные, рамы, велошлемы. Оба сознание потеряли. Им оказали помощь. Что с этими ребятами было дальше, я не знаю.

Но самый сложный, по словам Сергея, беговой этап. - Здесь нужно быть готовым к тому, что солнце может припечь. Поэтому нужно обливаться холодной водой, питаться. Другая проблема - нехватка соли: это судороги, головокружение и, как итог, человек сходит с дистанции. Много сложностей. И с первого раза пройти Ironman, быстрее 10 часов практически не реально. Поэтому первый раз у меня была цель пройти, второй раз — показать результат. А сейчас я понимаю, что могу стать кандидатом в мастера спорта.

Не только спорт

Триатлон — это три дистанции. Поэтому подготовка к нему крайне сложная именно с точки зрения тренировочного плана. - Здесь надо учитывать, чтобы готовясь полгода к соревнованиям, ты вышел на пике своей формы. Многие ребята выходят с жестким перетреном. И в итоге хроническая усталость не дает показать лучшие результаты, - говорит Сергей и добавляет, что помимо тренировок он планирует заниматься теорией: - Купил кучу книг, изучаю техники, подходы, планы, мнения, опыт других спортсменов, чтобы теоретический багаж мне позволил учесть прошлые ошибки, чтобы тренировочный процесс был максимально качественным. И тогда будет установлен мой личник.