В Псковской области ожидается рекордный на Северо-Западе урожай рапса

Рапс уже заканчивает цветение и образовал стручки. Главные производители рапса в регионе – Пыталово, Себеж, Остров и хозяйства в Псковском районе.

Всего около 20 сельхозпредприятий. Фермеры отправляют урожай на переработку в Москву, Калининград и на экспорт в Беларусь, где большой спрос на это растение. Как правило, из рапса изготавливают масло.

«У нас оно непопулярно. Однако оно полезнее и богаче витаминами и аминокислотами, чем растительное. Я советую его попробовать, если увидите в продаже», – сказала генеральный директор ООО «СЛС. Псковагро» Екатерина Бойкова

В Псковской области крупные агрохолдинги перерабатывают рапс и для собственных нужд – изготовления кормов. Как ожидают аграрии, урожай этой осенью составит более 35 тысяч тонн. Это один из лучших результатов на Северо-Западе.