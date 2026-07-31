До +29 градусов ожидается в Псковской области в августе. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

На погоду в регионе в последнем летнем месяце будут влиять чередующиеся воздействия периферий циклонов и полей высокого давления. Характер погоды будет неустойчивый.

В первых двух декадах температура будет в пределах климатической нормы. В третьей декаде усилится влияние циклонов. Станет прохладнее и повысится количество осадков.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса ниже нормы.

В первой и второй декадах месяца днем будут преобладать температуры

в пределах +20…+25 градусов, в отдельные дни ожидается до +27…+29 градусов. Преобладающие ночные температуры составят до +10…+15 градусов.

В третьей декаде ожидается до +17…+22 градусов днем и +7…+12 градусов ночью.