Псковичу вернули автомобиль, похищенный более 10 лет назад

Жителю Пскова вернули автомобиль Honda Civic, который был угнан ещё в марте 2013 года. Всё это время транспортное средство находилось в розыске и было обнаружено только в июле 2026 года на территории Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как уточнили в правоохранительных органах, личность похитителя установили вскоре после преступления, впоследствии он был осуждён. Однако сам автомобиль тогда найти не удалось.