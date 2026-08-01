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Происшествия / Правосудие

Псковичу вернули автомобиль, похищенный более 10 лет назад

1 августа 2026 года, 11:09

Жителю Пскова вернули автомобиль Honda Civic, который был угнан ещё в марте 2013 года. Всё это время транспортное средство находилось в розыске и было обнаружено только в июле 2026 года на территории Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как уточнили в правоохранительных органах, личность похитителя установили вскоре после преступления, впоследствии он был осуждён. Однако сам автомобиль тогда найти не удалось.

Псковичу вернули автомобиль, похищенный более 10 лет назад

фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Спустя годы машина обнаружилась при попытке регистрации новым владельцем в Беларуси. Экспертиза показала, что идентификационный номер автомобиля был изменён — злоумышленники частично удалили слой металла на маркировочной площадке. Покупатель заявил, что приобрёл транспортное средство у неизвестного и не знал о его криминальном происхождении.

Благодаря взаимодействию российских и белорусских правоохранителей автомобиль вернули на территорию России и передали законному владельцу.

53-летний пскович поблагодарил сотрудников полиции двух стран за проделанную работу и признался, что уже не рассчитывал вновь увидеть свою машину.

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