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Общество

Великолучанин получил 9,5 лет за зверское убийство женщины на озере

31 июля 2026 года, 17:45

Присяжные вынесли обвинительный вердикт 32-летнему жителю Великих Лук, который весной 2024 года жестоко расправился со знакомой на берегу озера, а затем утопил тело, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолучанин получил 9,5 лет за зверское убийство женщины на озере

Фото: pxhere.com

 6 апреля 2024 года у озера Жеребенец в районе деревни Борки Невельского района мужчина во время ссоры нанёс женщине не менее 36 ударов руками, деревянной палкой, молотком и колюще-режущим предметом. 

Потерпевшая скончалась на месте. Пытаясь замести следы, злоумышленник сбросил тело в воду, предварительно привязав к нему груз. Присяжные единогласно признали его виновным в убийстве. 

По приговору суда ближайшие 9,5 лет он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённого в пользу матери погибшей 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение.

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