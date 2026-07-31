Великолучанин получил 9,5 лет за зверское убийство женщины на озере

Присяжные вынесли обвинительный вердикт 32-летнему жителю Великих Лук, который весной 2024 года жестоко расправился со знакомой на берегу озера, а затем утопил тело, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

6 апреля 2024 года у озера Жеребенец в районе деревни Борки Невельского района мужчина во время ссоры нанёс женщине не менее 36 ударов руками, деревянной палкой, молотком и колюще-режущим предметом.

Потерпевшая скончалась на месте. Пытаясь замести следы, злоумышленник сбросил тело в воду, предварительно привязав к нему груз. Присяжные единогласно признали его виновным в убийстве.

По приговору суда ближайшие 9,5 лет он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённого в пользу матери погибшей 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение.