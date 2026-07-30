На фестивале «Псковские каникулы» выступит иллюзионист из Москвы, рассказал режиссер Борис Фиш на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Иллюзионист хорошо работает с публикой, особенно с детьми. «Мы попросили его скорректировать программу так, чтобы она подходила под стиль фокусников старой школы», – подчеркнул Борис Фиш.

Какие фокусы покажет московский гость – секрет. Псковичи смогут увидеть их, если придут на праздник.

Напомним, фестиваль «Псковские каникулы» пройдет на набережной реки Великой в Пскове (от улицы Профсоюзной, 16 до Псковского колледжа искусств) с 30 июля по 2 августа. 30–31 июля псковичей ждут с 15:00 до 22:00, 1-2 августа с 11:00 до 22:00, 2 августа с 11:00 до 21:00. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».