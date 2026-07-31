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Общество

Дина Аверина в рамках «Истоков» в Печорах рассказала, чему хочет научить детей

31 июля 2026 года, 15:46

Заслуженные мастера спорта России Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями от участия в шоу «Сокровища императора», признавшись, что изначально рассчитывали лишь на один-два эпизода. В интервью проекту «Истоки» гимнастки также порассуждали о семейных ценностях и воспитании.

Дина Аверина в рамках «Истоков» в Печорах рассказала, чему хочет научить детей

Фото: проект «Истоки»

«Мы просто оставались людьми и не старались на камеру вести себя как-то по-иному. Просто вот какие мы есть, такие мы и есть. Правда, не рассчитывали, что мы дойдём до 11 серии. У нас задача была — самое главное не вылететь после первой. Потом мы такие думаем: „Наверное, после второй всё — мы уже отправимся домой“», — вспоминает Арина. По её словам, пройти дальше помогло умение слышать друг друга и распределять роли: у Дины сильной стороной оказалось прохождение испытаний, а у неё самой — планирование маршрута.

Дина, в свою очередь, подчеркнула роль личного примера в воспитании детей – сама она скоро станет мамой: «Правильно говорят, что дети воспитываются сами, глядя на родителей. Как ведут себя родители друг с другом, так и ребёнок будет вести себя, когда уже подрастёт. Поэтому в первую очередь надо достойно и правильно вести себя родителям, а ребёнок уже будет хорошие качества забирать у нас». Она добавила, что мечтает воспитать в будущем малыше любовь к большой дружной семье, где всегда поддержат, примут и помогут.

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