Псковский повар поборется за миллион рублей на всероссийском конкурсе

Повар из Пскова Артем Яковлев участвует в федеральном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который проходит в Вологде, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Артем занимает должность заведующего производством в рестобаре «Друзья». Путевку в федеральный финал он получил, победив на региональном этапе.