Псковский повар поборется за миллион рублей на всероссийском конкурсе

Повар из Пскова Артем Яковлев участвует в федеральном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который проходит в Вологде, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Артем занимает должность заведующего производством в рестобаре «Друзья». Путевку в федеральный финал он получил, победив на региональном этапе.
За звание лучшего и главный приз — 1 миллион рублей — соревнуются представители 32 регионов страны, от Архангельской области до Забайкалья. Конкурс рассчитан на два дня. Согласно жеребьевке, псковский участник приступит к выполнению заданий завтра.
Добавим, что конкурс «Лучший по профессии» является ключевым событием регионального проекта «Человек труда», входящего в национальный проект «Кадры», инициированный президентом России.