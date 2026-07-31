Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Псковский повар поборется за миллион рублей на всероссийском конкурсе

31 июля 2026 года, 15:27

Повар из Пскова Артем Яковлев участвует в федеральном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который проходит в Вологде, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Артем занимает должность заведующего производством в рестобаре «Друзья». Путевку в федеральный финал он получил, победив на региональном этапе.

Псковский повар поборется за миллион рублей на всероссийском конкурсе

За звание лучшего и главный приз — 1 миллион рублей — соревнуются представители 32 регионов страны, от Архангельской области до Забайкалья. Конкурс рассчитан на два дня. Согласно жеребьевке, псковский участник приступит к выполнению заданий завтра.

Добавим, что конкурс «Лучший по профессии» является ключевым событием регионального проекта «Человек труда», входящего в национальный проект «Кадры», инициированный президентом России.


Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +29 градусов ожидается в Псковской области в августе
Великолучанин получил 9,5 лет за зверское убийство женщины на озере
На строительной площадке завода «Титан-Полимер» начался монтаж автомобильных весов для нового производства ПЭТ и ПБТ
Мужчина погиб из-за упавшего дерева в Гдовском районе
Псковская область получит из федерального бюджета более 47 млн рублей на компенсацию оплаты услуг ЖКХ для льготников
Дина Аверина в рамках «Истоков» в Печорах рассказала, чему хочет научить детей
Завершены проектно-изыскательские работы для строительства газопроводов в четырех СНТ Псковской области
«STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства» прививают культуру безопасного поведения на дорогах
Заместитель генерального директора Псковского музея награждена благодарностью Госдумы

Комментарии

Авторизация
No comments
Дети нашего двора

Общество
29 июля 16:05

Дети нашего двора

Псковичей приглашают вернуться в прошлое

Гриб или погиб

Общество
29 июля 14:35

Гриб или погиб

Почему даже съедобные дары леса могут быть опасны
Когда одежда становится историей

Общество / Мода
23 июля 13:37

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров