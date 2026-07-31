Псковские футболистки стали победительницами Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

Псковские футболистки завоевали первое место на Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региона.

Финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» прошел на стадионе «Зенит» в Волгограде при поддержке Российского спортивного фонда. Состязания посвящены памяти Никиты Симоняна.

От Псковской области играли спортсменки ФК «Псков» 2011–2012 годов рождения. В финале они обыграли московскую команду «Надежда» со счетом 4:0.

Кроме того, вручались и индивидуальные награды. Лучшим игроком команды признана Елизавета Иванова; лучшим нападающим турнира назвали Валерию Тимофееву, а самым ценным игроком турнира – Софию Шайдурову.

В состязаниях участвовали 16 сильнейших команд России, ранее победивших на региональном этапе.

Ранее в четвертьфинале псковички обыграли команду «Торпедо» из Ижевска со счетом 9:1. В полуфинале они обошли владимирский «Торпедо» со счетом 3:0.

Тренируют команду Андрей и Елена Колышевы.