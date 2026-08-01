В Пскове завершается ремонт проезда между улицами Байкова и Михайловской. Об этом сообщил в своем мессенджере МАХ глава Пскова Борис Елкин.

Он напомнил, что работы велись между домами № 11, 13, 15. И все что осталось сделать - это нанести разметку.