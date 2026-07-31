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Общество

В Псковской области живет самый старый лабрадор России

31 июля 2026 года, 10:23

В Псковской области живет собака Нора, которая претендует на звание самого старого лабрадора России. Об этом пишет «АиФ-Псков».

В Псковской области живет самый старый лабрадор России

Фото предоставлено хозяйкой Анной

Шоколадному лабрадору Норе из Пскова 17 лет и 6 месяцев. Хозяйка Анна подала заявку в «Рекорды России» и «Реестр рекордов России». Нора уже старше, чем лабрадор Агата Кристи, взявший предыдущий рекорд – 17 лет и 169 дней.

«После смерти первой собаки, которая прожила около 15 лет, мы в течение года думали, что не хватает собачьего хвостика в доме», – отметила Анна. И тут друзья подарили семье щенка шоколадного лабрадора — «самую семейную собаку».

За свою жизнь Нора стала интерчемпионкой в России и Европе, вырастила щенков и пережила смерть любимого хозяина. Она уже совсем старенькая, но семья любит ее все так же сильно.

Подробности о жизни Норы в материале «АиФ-Псков»: 17 лет любви. Самая старая собака в России: лабрадор Нора идет на рекорд.

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