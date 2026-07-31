Москвича обвиняют в контрабанде культурных ценностей через Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Мужчина обвиняется в контрабанде культурных ценностей в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

По версии следователей, в ноябре 2023 года в личных вещах мужчины при проведении таможенного контроля на пункте пропуска Шумилкино обнаружили незадекларированные культурные ценности стоимостью более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.