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Общество

Москвича обвиняют в контрабанде культурных ценностей через Псковскую область

31 июля 2026 года, 09:40

Москвича обвиняют в контрабанде культурных ценностей через Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Москвича обвиняют в контрабанде культурных ценностей через Псковскую область

Фото: pxhere.com

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Мужчина обвиняется в контрабанде культурных ценностей в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

По версии следователей, в ноябре 2023 года в личных вещах мужчины при проведении таможенного контроля на пункте пропуска Шумилкино обнаружили незадекларированные культурные ценности стоимостью более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

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