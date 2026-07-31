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Общество

Начался прием заявок на участие в ралли «Пушкинские Горы»

31 июля 2026 года, 11:39

Начался приём заявок на участие в 11-м этапе Кубка России ралли «Пушкинские Горы». Состязания пройдут в Псковской области с 20 по 22 августа, пишет ПАИ.

Начался прием заявок на участие в ралли «Пушкинские Горы»

Фото: Андрей Степанов

Общая протяжённость трассы составит 272 километра, включая 85 километров боевых спецучастков.

Заявки принимаются до 14 августа. Тестовые заезды пройдут 20 августа в Опочецком округе. 21 августа пройдут ознакомление, церемония открытия.

Гонка имеет статус финального этапа чемпионата Псковской области по ралли и финального этапа Кубка Содружества – «Трофей Александра Невского».

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