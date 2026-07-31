Начался прием заявок на участие в ралли «Пушкинские Горы»

Начался приём заявок на участие в 11-м этапе Кубка России ралли «Пушкинские Горы». Состязания пройдут в Псковской области с 20 по 22 августа, пишет ПАИ.
Начался приём заявок на участие в 11-м этапе Кубка России ралли «Пушкинские Горы». Состязания пройдут в Псковской области с 20 по 22 августа, пишет ПАИ.
Общая протяжённость трассы составит 272 километра, включая 85 километров боевых спецучастков.
Заявки принимаются до 14 августа. Тестовые заезды пройдут 20 августа в Опочецком округе. 21 августа пройдут ознакомление, церемония открытия.
Гонка имеет статус финального этапа чемпионата Псковской области по ралли и финального этапа Кубка Содружества – «Трофей Александра Невского».