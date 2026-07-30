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Культура / Фестиваль

Псковичей приглашают посетить советскую свадьбу

30 июля 2026 года, 17:20

Псковичи смогут увидеть советскую свадьбу на фестивале «Псковские каникулы», рассказал режиссер Борис Фиш на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Гости праздника смогут прогуляться с молодоженами, посетить застолье и открытие ЗАГСа. Сценка с молодоженами – отсылка к советскому фильму «Кавказская пленница», подчеркнул Борис Фиш.

Псковичей приглашают посетить советскую свадьбу

Фото: «Псковская правда»

Всего псковичи смогут увидеть более 20 сцен из жизни советского человека. В основу многих из них легли такие фильмы, как «Мимино», «Я иду, шагаю по Москве» и многие другие.

Напомним, фестиваль «Псковские каникулы» пройдет на набережной реки Великой в Пскове (от улицы Профсоюзной, 16 до Псковского колледжа искусств) с 30 июля по 2 августа. 30–31 июля псковичей ждут с 15:00 до 22:00, 1-2 августа с 11:00 до 22:00, 2 августа с 11:00 до 21:00. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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