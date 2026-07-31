47-летний мужчина погиб из-за упавшего дерева в Гдовском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
47-летний мужчина погиб из-за упавшего дерева в Гдовском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Трагедия произошла у деревни Афаносово. Рабочего придавило упавшим деревом на лесной делянке.
Спасатели извлекли тело мужчины из-под дерева и передали следователям.
На месте работали следователи СК, сотрудники полиции, бригада скорой помощи и спасатели.
Обстоятельства выясняются.