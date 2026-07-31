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Происшествия

Мужчина погиб из-за упавшего дерева в Гдовском районе

31 июля 2026 года, 16:54

47-летний мужчина погиб из-за упавшего дерева в Гдовском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Мужчина погиб из-за упавшего дерева в Гдовском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Трагедия произошла у деревни Афаносово. Рабочего придавило упавшим деревом на лесной делянке.

Спасатели извлекли тело мужчины из-под дерева и передали следователям.

На месте работали следователи СК, сотрудники полиции, бригада скорой помощи и спасатели.

Обстоятельства выясняются.

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