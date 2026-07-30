Житель Острова получил полтора года ограничения свободы за хранение боеприпасов

Островский городской суд огласил приговор местному жителю, который несколько лет хранил у себя дома патроны. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, в июне 2022 года Петров получил в дар от родственника боеприпасы, предназначенные для стрельбы из боевого и спортивно-охотничьего огнестрельного оружия, и всё это время незаконно хранил их по месту жительства. Запрещённые патроны были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый полностью признал свою вину.

При назначении наказания суд учёл, что ранее он к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно и воспитывает несовершеннолетнего ребёнка. В итоге ему назначили 1 год 6 месяцев ограничения свободы с возложением определённых обязанностей.