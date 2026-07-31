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Общество

Заместитель генерального директора Псковского музея награждена благодарностью Госдумы

31 июля 2026 года, 14:28

Заместителя генерального директора Псковского музея по научной работе Эльвиру Королеву удостоили благодарности комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по культуре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Заместитель генерального директора Псковского музея награждена благодарностью Госдумы

Фото: Псковский музей

Награду за многолетнюю плодотворную деятельность, весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия Псковской области, активную общественную и просветительскую работу вручил первый заместитель председателя комитета Александр Шолохов.

Награждение состоялось 30 июля в библиотеке имени И. И. Василёва в рамках встречи представителей сферы культуры с депутатами Госдумы Александром Шолоховым и Александром Козловским.

«Работа в музее – это огромная жизненная привилегия. Я прекрасно осознаю, что все, что я могу считать своими профессиональными достижениями, – это результат работы огромного коллектива. Спасибо, что вы отметили наши заслуги именно в год 150-летия Псковского музея-заповедника», – отметила Эльвира Королева. 

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