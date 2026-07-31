Заместитель генерального директора Псковского музея награждена благодарностью Госдумы

Заместителя генерального директора Псковского музея по научной работе Эльвиру Королеву удостоили благодарности комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по культуре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Награду за многолетнюю плодотворную деятельность, весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия Псковской области, активную общественную и просветительскую работу вручил первый заместитель председателя комитета Александр Шолохов.

Награждение состоялось 30 июля в библиотеке имени И. И. Василёва в рамках встречи представителей сферы культуры с депутатами Госдумы Александром Шолоховым и Александром Козловским.

«Работа в музее – это огромная жизненная привилегия. Я прекрасно осознаю, что все, что я могу считать своими профессиональными достижениями, – это результат работы огромного коллектива. Спасибо, что вы отметили наши заслуги именно в год 150-летия Псковского музея-заповедника», – отметила Эльвира Королева.