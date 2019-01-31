«Спасибо, Псков!»

Голосование на сайте «Псковской правды», мнение авторитетного жюри - мы учли все, и готовы объявить победителей в конкурсе «Все в Псков». Издание проводило его совместно с турбюро «Континент» для школьников со всей России. В прошлом году Псковскую область посетили полторы тысячи юных туристов из 12 регионов страны!

Самых активных, талантливых, умных, спортивных, целеустремленных поощряли поездкой в Псков по федеральной программе развития детского туризма «Моя Россия».

Вообще-то Псковская область не должна была оказаться на маршруте школьников. По правилам программы, ежегодно в ней участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а остальные регионы меняются. Псковская область уже принимала школьников в 2016 году. Им так у нас понравилось, принимали их с такой теплотой, так интересно составили программу, что специально для нашего региона сделали исключение. И больше чем в два раза увеличили квоту. О том, что школьники вновь приедут в Псковскую область, губернатор Михаил Ведерников договорился с замминистра культуры Аллой Маниловой весной прошлого года.

На этот раз школьники ехали по маршруту «Серебряное ожерелье», посвященному жизни и деяниям Александра Невского. Ребята осмотрели Изборскую крепость, где прошли квест в поисках пароля. Посетили Печерский монастырь и Псков. Увидели Порховскую крепость, побывали в сожженной немцами деревне Красуха и у мемориала на месте лагеря «Дулаг-100». В загородном отеле, где они жили, школьники посетили спа-центр, а по пути домой посмотрели фильм «Александр Невский».

«Псковская правда» и «Континент», который принимал школьников, снова провели конкурс «Все в Псков». После поездки в Псковскую область, дети присылали в редакцию селфи, эссе и рисунки со своими впечатлениями. Победителя в номинации «Селфи» выбирали голосованием на сайте издания, остальные работы оценивало жюри.