«Спасибо, Псков!»

Наверно, мои школьные поездки повлияли и на выбор профессии. Я, как дочь военного, много ездила. Именно из экскурсионных поездок почему-то сильнее всего запомнилось посещение усадеб писателей. Сквозь эту призму по-другому видишь литературные произведения.
Ольга Санаева,
вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Регионального совета РСТ
Я отметил часть работ, в которых передано настроение автора от увиденного, и вы поймёте, какие это работы. Надеюсь, что поездка в Псков школьников со всей России останется для них на всю жизнь ярким впечатлением. Могу судить по поездкам, в которые мы ездим с учениками. Мы уже посетили Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Звенигород, Новгород, Архангельск, Соловки, Вологду, Валаам. В последние годы мы совершили также много зарубежных поездок в Прибалтику, Германию, Голландию, Францию, Шотландию, Чехию, Италию. Я думаю, что любая из этих поездок оставила яркий след и хорошие воспоминания у наших детей.
Олег Цветков, директор и преподаватель Детской художественной школы Пскова, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ
Обращают на себя внимание рисунки с сюжетами, в которых есть люди. Из них мне больше всего понравилась работа Василисы Полыновой - рисунок живой, с движением и реальными впечатлениями девочки от посещения монастыря. А еще Василиса нарисовала нашу мечту - кто из нас не хотел бы хотя бы раз в жизни ударить в настоящий колокол в настоящем храме? А из пейзажных работ мне понравился рисунок Александры Клепиковой: несмотря на холодные тона, он очень теплый, светлый и в нем тоже есть движение - вода. Хочется верить, что такие же ощущения остались в памяти автора после посещения псковской земли.
Ирина Тюрина,
пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, главный редактор электронной газеты «RATA-news»
Прямо сейчас ведется работа над созданием выставки со всеми рисунками, присланными на конкурс. Она откроется в библиотеке «Радуга» (Псков, ул. Новоселов, 11) в конце марта. «Псковская правда» обязательно дополнительно проинформирует читателей о конкретном времени.
В номинации «Рисунок» также есть два поощрительных приза. Российский союз туриндустрии отметил работу Василисы Полыновой из подмосковной Ивантеевки. «Псковская правда» дарит поощрительный приз Александру Терещенко из Гатчины. Оба они получат книги о Пскове, а также кисти и краски для продолжения творчества.
- Хочу от себя лично и от имени моих одноклассников поблагодарить за прекрасную организацию программы «Серебряное ожерелье», - 8-классник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Александр Терещенко прислал в редакцию письмо. - Мы с кадетами много путешествуем по стране, но эта поездка во Псков стала незабываемой. Интересная программа, профессиональные экскурсоводы, сюрпризы, постоянная забота о нас, путешественниках, - все это сделало два дня во Пскове незабываемыми. Высылаю мои рисунки, которые я сделал сразу после возвращения из поездки. К сожалению, в условиях корпуса не удалось их выполнить лучше. Но зато они точно отражают все мои чувства и эмоции, оставшиеся после путешествия.
«Разве мы могли подумать, что окажемся в таком месте, где начинается Россия? А «Россия начинается здесь», в Пскове, увидев эту инсталляцию, прочитав и осознав фразу, испытываешь чувство гордости за свою страну. Псков – чистый городок, уютный, тихий. Люди доброжелательные и отзывчивые. У Пскова и Рязани много общего, связанного с армией: доблестные ВДВ. Город хранит огромное наследие для потомков, имеет богатейшую историю. Прекрасное путешествие в город, где люди не забывают своего прошлого, гордятся настоящим и верят в будущее. Это то, что более всего запомнилось при посещении Пскова. А еще я понял, что экскурсии и туристические поездки - это большой труд, награда за который – море незабываемых эмоций», - поделился этими эмоциями в своем эссе Данила Колупаев из школы-интерната в Рязани.
«Перед поездкой на уроке литературы мы читали житие Александра Невского, и как же интересно было побывать в Порхове, основанном великим русским воином. Одними из самых эмоционально тяжёлых для нас мест оказались памятник заживо сожжённым жителям деревни Красуха и концлагерь «Дулаг-100». Когда говорят, что из путешествия человек приезжает другим, то не очень понимаешь смысл этих слов. По-настоящему понятны они мне стали именно здесь, на псковской зеле: я видела, как плакали и не скрывали своих слёз и наши мальчики, и девочки. Под вечер мы вернулись во Псков. Нам повезло: был один из главных православных праздников – Воздвиженье. Мы попали на вечернюю праздничную службу в Троицкий собор, которую вёл Тихон Шевкунов! В соборе было немного людей, а сама служба была очень красивой и завораживающей. Из собора не хотелось уходить, но время - вечный враг любого путешественника: оно так быстро проходит! На следующий день – Печоры и Изборск. На городищенском кладбище в Изборске есть Труворов крест - один из древнейших крестов, по одной из версий, именно здесь и похоронен Трувор, что странно: ведь он не был православным. Вот ещё одна из загадок русской истории. Моя проектная работа по истории в этом году связана с этой легендой. Спасибо, Псков!», - а это уже из эссе Валерии Пчеловодовой из школы №37 Выборга.
Оба автора получают поощрительный приз - портативную колонку от турбюро «Континент».
Все в Псков! До встречи на экскурсии!
КСТАТИ
Напомним, остался один день до окончания приема заявок на фотоконкурс «Селфи с классиком». Победителя голосованием на нашем сайте выберут читатели «Псковской правды», он получит внешний аккумулятор для мобильного устройства.