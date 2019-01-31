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Культура

«Спасибо, Псков!»

Объявлены победители конкурса «Все в Псков»

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Редакция
31 января 2019 года, 12:20
Фото: Наталия Толоконникова
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Голосование на сайте «Псковской правды», мнение авторитетного жюри - мы учли все, и готовы объявить победителей в конкурсе «Все в Псков». Издание проводило его совместно с турбюро «Континент» для школьников со всей России. В прошлом году Псковскую область посетили полторы тысячи юных туристов из 12 регионов страны!

Самых активных, талантливых, умных, спортивных, целеустремленных поощряли поездкой в Псков по федеральной программе развития детского туризма «Моя Россия».

Вообще-то Псковская область не должна была оказаться на маршруте школьников. По правилам программы, ежегодно в ней участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а остальные регионы меняются. Псковская область уже принимала школьников в 2016 году. Им так у нас понравилось, принимали их с такой теплотой, так интересно составили программу, что специально для нашего региона сделали исключение. И больше чем в два раза увеличили квоту. О том, что школьники вновь приедут в Псковскую область, губернатор Михаил Ведерников договорился с замминистра культуры Аллой Маниловой весной прошлого года.

На этот раз школьники ехали по маршруту «Серебряное ожерелье», посвященному жизни и деяниям Александра Невского. Ребята осмотрели Изборскую крепость, где прошли квест в поисках пароля. Посетили Печерский монастырь и Псков. Увидели Порховскую крепость, побывали в сожженной немцами деревне Красуха и у мемориала на месте лагеря «Дулаг-100». В загородном отеле, где они жили, школьники посетили спа-центр, а по пути домой посмотрели фильм «Александр Невский».

«Псковская правда» и «Континент», который принимал школьников, снова провели конкурс «Все в Псков». После поездки в Псковскую область, дети присылали в редакцию селфи, эссе и рисунки со своими впечатлениями. Победителя в номинации «Селфи» выбирали голосованием на сайте издания, остальные работы оценивало жюри.

Номинация «Селфи»

Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон. Лучшее селфи, по мнению читателей «Псковской правды», сделала Кристина Новикова из Подмосковья. Кристине 16 лет, она живет в городе Электросталь, учится в 10 классе и заканчивает детскую художественную школу. Именно от «художки» она приезжала в Псков. 

Кристина Новикова, город Электросталь, Московская область.
Фото предоставлено участницей конкурса.

- Победа была нежданной, - рассказала девушка «Псковской правде». - Я уже забыла о конкурсе и не ожидала победы. А идея для фото появилась у меня спонтанно. В тот день, когда сделано фото, был очень сильный туман, который не позволял видеть дальше десяти метров. Но для меня, как для художника, это послужило вдохновением. Фотография была самой первой, сделанной в Пскове. Именно на ней запечатлены эмоции, полученные от первых часов в прекрасном старинном городе. Нам как художникам было очень важно поехать вместе и погрузиться в атмосферу старины. Поездка была великолепной! Начиная от прибытия на вокзал, закачивая отелем. Ольгин град впечатлил меня своей архитектурой. Город, прошедший сквозь века, связывает поколения и время. Экскурсовод, сопровождающий нас, была очень харизматичная и невероятно интересно рассказывала. Мы словно прошли сквозь время.

Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
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Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы в номинации «Селфи» остальных участников конкурса».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.

Номинация «Рисунок»

Приз для победителя в номинации «Рисунок» - семейный двухдневный тур в Псковскую область на двух взрослых и двух детей. То есть благодаря таланту школьник получил возможность познакомить с Псковской областью всю свою семью.

Единогласным решением жюри с большим отрывом по баллам победил рисунок 17-летней Александры Клепиковой из города Покров Владимирской области. 

Александра Клепикова, город Покров, Петушинский район, Владимирская область.
Фото предоставлено участником конкурса.

А судьи кто?

Псковская область активный участник национального культурно-познавательного проекта «Моя Россия». В регионе уделяется большое внимание воспитанию молодого поколения, ведь это будущее нашей страны. Туризм играет здесь одну из главнейших ролей – через туризм обеспечивается досуг молодежи, тесно переплетаясь с духовным, нравственным и патриотическим воспитанием.

Дети в своих отзывах высоко оценили сам маршрут, памятники и их значимость для истории страны и воспитания гражданина, а также качество обслуживания. Празднично яркие и графично строгие сюжетные рисунки с изображением памятных моментов посещения Псковской области тому подтверждение.

Проект «Все в Псков» уникален и интересен тем, что позволяет не просто «увидеть» культурные объекты Псковской земли глазами школьника-туриста, а также почувствовать разнообразие впечатлений от увиденного.

Вера Емельянова, председатель жюри, первый заместитель губернатора Псковской области 

Наше издание уделяет особое внимание сфере туризма, которая должна стать – и мы уверены, станет – драйвером экономики региона. Мы обладаем огромным богатством, дороже любых нефтяных месторождений. «Все в Псков» - не пустые слова, к нам обязательно должен приехать абсолютно каждый житель страны, без этого невозможно понимание истории России. Большое спасибо турбюро «Континент», сотрудники которого со всем возможным гостеприимством принимали на Псковщине юных гостей, а для победителей конкурса турбюро выделило такие замечательные подарки. Мы очень рады, что дети из многих регионов смогли познакомиться с нашим краем. Псковщина стала для них источником вдохновения, и мы надеемся, что они еще не раз к нам вернутся.

Юлия Шарипова,
врио главного редактора газеты «Псковская правда»

Приятно, что Псков произвел на участников поездок такое сильное впечатление, что дети даже по два рисунка присылали на конкурс. То, что осталось в памяти детей, отражено и в их отзывах. Они всегда отмечают Троицкий собор, и для меня было открытием, что дети с таким пиететом относятся к памятнику Александру Невскому. Место Ледового побоища не там, но как грандиозное сооружение этот памятник всегда остается в памяти у школьников. Еще в рисунках детей отражены такие места, как смотровая площадка с видом на Кремль и любимый мной уголок Пскова - Покровский комплекс.

Большое спасибо «Псковской правде» за то, что издание снова выступило с предложением о проведении конкурса. Очень важно, что дети могут поделиться своими впечатлениями, прислать свои работы. 

Светлана Баранова, председатель Псковского областного Союза туриндустрии, директор турбюро «Континент»
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Работы, присланные на конкурс в номинации «Рисунок».
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.

Наверно, мои школьные поездки повлияли и на выбор профессии. Я, как дочь военного, много ездила. Именно из экскурсионных поездок почему-то сильнее всего запомнилось посещение усадеб писателей. Сквозь эту призму по-другому видишь литературные произведения.

Ольга Санаева,
вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Регионального совета РСТ

Я отметил часть работ, в которых передано настроение автора от увиденного, и вы поймёте, какие это работы. Надеюсь, что поездка в Псков школьников со всей России останется для них на всю жизнь ярким впечатлением. Могу судить по поездкам, в которые мы ездим с учениками. Мы уже посетили Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Звенигород, Новгород, Архангельск, Соловки, Вологду, Валаам. В последние годы мы совершили также много зарубежных поездок в Прибалтику, Германию, Голландию, Францию, Шотландию, Чехию, Италию. Я думаю, что любая из этих поездок оставила яркий след и хорошие воспоминания у наших детей.

Олег Цветков, директор и преподаватель Детской художественной школы Пскова, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ

Обращают на себя внимание рисунки с сюжетами, в которых есть люди. Из них мне больше всего понравилась работа Василисы Полыновой - рисунок живой, с движением и реальными впечатлениями девочки от посещения монастыря. А еще Василиса нарисовала нашу мечту - кто из нас не хотел бы хотя бы раз в жизни ударить в настоящий колокол в настоящем храме? А из пейзажных работ мне понравился рисунок Александры Клепиковой: несмотря на холодные тона, он очень теплый, светлый и в нем тоже есть движение - вода. Хочется верить, что такие же ощущения остались в памяти автора после посещения псковской земли.

Ирина Тюрина,
пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, главный редактор электронной газеты «RATA-news»

Прямо сейчас ведется работа над созданием выставки со всеми рисунками, присланными на конкурс. Она откроется в библиотеке «Радуга» (Псков, ул. Новоселов, 11) в конце марта. «Псковская правда» обязательно дополнительно проинформирует читателей о конкретном времени.

В номинации «Рисунок» также есть два поощрительных приза. Российский союз туриндустрии отметил работу Василисы Полыновой из подмосковной Ивантеевки. «Псковская правда» дарит поощрительный приз Александру Терещенко из Гатчины. Оба они получат книги о Пскове, а также кисти и краски для продолжения творчества.

Василиса Полынова, город Ивантеевка, Московская область.
Фото предоставлено участницей конкурса.
Александр Терещенко, город Гатчина, Ленинградская область.
Фото предоставлено участником конкурса.

- Хочу от себя лично и от имени моих одноклассников поблагодарить за прекрасную организацию программы «Серебряное ожерелье», - 8-классник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Александр Терещенко прислал в редакцию письмо. - Мы с кадетами много путешествуем по стране, но эта поездка во Псков стала незабываемой. Интересная программа, профессиональные экскурсоводы, сюрпризы, постоянная забота о нас, путешественниках, - все это сделало два дня во Пскове незабываемыми. Высылаю мои рисунки, которые я сделал сразу после возвращения из поездки. К сожалению, в условиях корпуса не удалось их выполнить лучше. Но зато они точно отражают все мои чувства и эмоции, оставшиеся после путешествия.

Номинация «Эссе»

«Разве мы могли подумать, что окажемся в таком месте, где начинается Россия? А «Россия начинается здесь», в Пскове, увидев эту инсталляцию, прочитав и осознав фразу, испытываешь чувство гордости за свою страну. Псков – чистый городок, уютный, тихий. Люди доброжелательные и отзывчивые. У Пскова и Рязани много общего, связанного с армией: доблестные ВДВ. Город хранит огромное наследие для потомков, имеет богатейшую историю. Прекрасное путешествие в город, где люди не забывают своего прошлого, гордятся настоящим и верят в будущее. Это то, что более всего запомнилось при посещении Пскова. А еще я понял, что экскурсии и туристические поездки - это большой труд, награда за который – море незабываемых эмоций», - поделился этими эмоциями в своем эссе Данила Колупаев из школы-интерната в Рязани.

«Перед поездкой на уроке литературы мы читали житие Александра Невского, и как же интересно было побывать в Порхове, основанном великим русским воином. Одними из самых эмоционально тяжёлых для нас мест оказались памятник заживо сожжённым жителям деревни Красуха и концлагерь «Дулаг-100». Когда говорят, что из путешествия человек приезжает другим, то не очень понимаешь смысл этих слов. По-настоящему понятны они мне стали именно здесь, на псковской зеле: я видела, как плакали и не скрывали своих слёз и наши мальчики, и девочки. Под вечер мы вернулись во Псков. Нам повезло: был один из главных православных праздников – Воздвиженье. Мы попали на вечернюю праздничную службу в Троицкий собор, которую вёл Тихон Шевкунов! В соборе было немного людей, а сама служба была очень красивой и завораживающей. Из собора не хотелось уходить, но время - вечный враг любого путешественника: оно так быстро проходит! На следующий день – Печоры и Изборск. На городищенском кладбище в Изборске есть Труворов крест - один из древнейших крестов, по одной из версий, именно здесь и похоронен Трувор, что странно: ведь он не был православным. Вот ещё одна из загадок русской истории. Моя проектная работа по истории в этом году связана с этой легендой. Спасибо, Псков!», - а это уже из эссе Валерии Пчеловодовой из школы №37 Выборга.

Оба автора получают поощрительный приз - портативную колонку от турбюро «Континент».

Все в Псков! До встречи на экскурсии!  

КСТАТИ

Напомним, остался один день до окончания приема заявок на фотоконкурс «Селфи с классиком». Победителя голосованием на нашем сайте выберут читатели «Псковской правды», он получит внешний аккумулятор для мобильного устройства.

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