Сделай селфи с классиком!

Чтобы раз и навсегда опровергнуть расхожее мнение, что современная молодежь перестала читать книги, в Псковской области начался приём заявок на конкурс «Селфи с классиком», по итогам которого определится обладатель приза – внешнего зарядного устройства. Электронная книга, планшет, смартфон - ни один современный носитель литературы не останется без энергии, а любимые книги всегда будут рядом.
Чтобы стать участником конкурса, учащимся школ Псковской области с 5 по 11 класс нужно разместить на своей странице «ВКонтакте» или в «Инстаграм» снимок, в кадре - обладатель аккаунта с книгой. Неважно, бумажной или электронной. В описании к фото нужно обязательно поставить хештеги #ЖиваяКлассика и #ПсковскаяПравда, а также ссылку на сайт youngreaders.ru. Без выполнения этих условий, работы на конкурс приняты не будут.
ВАЖНО
Также в описании к фото участники могут рассказать, почему они выбрали именно эту книгу для фотографии.
Аккаунт, в котором выложено фото, должен быть открытым. В противном случае, организаторы конкурса просто не увидят ваше фото и не смогут добавить его в конкурс.
Все снимки, которые будут соответствуют требованиям конкурса, 1 февраля появятся на сайте «Псковской правды», и начнётся голосование, которое продлится до полудня 28 февраля.
Победителем станет участник, набравший максимальное количество голосов.
КСТАТИ
Самые яркие работы и итоги конкурса появятся в газете «Псковская правда – Вече» и на сайте издания, а также в социальных сетях.
СПРАВКА
Организаторами конкурса являются газета «Псковская правда – Вече» и фонд «Живая классика».
Положение о конкурсе ищите в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте.