Сделай селфи с классиком!

Чтобы раз и навсегда опровергнуть расхожее мнение, что современная молодежь перестала читать книги, в Псковской области начался приём заявок на конкурс «Селфи с классиком», по итогам которого определится обладатель приза – внешнего зарядного устройства. Электронная книга, планшет, смартфон - ни один современный носитель литературы не останется без энергии, а любимые книги всегда будут рядом.



Чтобы стать участником конкурса, учащимся школ Псковской области с 5 по 11 класс нужно разместить на своей странице «ВКонтакте» или в «Инстаграм» снимок, в кадре - обладатель аккаунта с книгой. Неважно, бумажной или электронной. В описании к фото нужно обязательно поставить хештеги #ЖиваяКлассика и #ПсковскаяПравда, а также ссылку на сайт youngreaders.ru. Без выполнения этих условий, работы на конкурс приняты не будут.

