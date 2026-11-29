Псковский суд признал виновным 48-летнего уроженца Порхова, который работал фельдшером психиатрической бригады скорой помощи. Его обвиняли по части 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, чьи представители поддерживали государственное обвинение.

Как установило следствие, в декабре 2025 года бригада скорой выехала на вызов к пациенту с признаками психического расстройства. Во время разговора с женой пациента у фельдшера возник умысел получить с неё деньги за решение о госпитализации и организацию перевозки мужчины в медицинскую организацию. Такие действия входили в его служебные полномочия. Ради незаконного обогащения он получил от женщины взятку в 20 тысяч рублей.

Суд назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, на три года он лишён права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными полномочиями в сфере медицины. Приговор вступил в законную силу.