В Псковской области работает региональный портал my.pskov.ru. Это личный кабинет жителя, где можно оформить проездной дистанционно, без визита в кассы «Псковпассажиравтотранса». Купленный проездной привязывается к карте жителя ЕКП «Псковская», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, портал создали вместе с оператором платёжной системы «Золотая Корона». Войти на него можно через учётную запись на «Госуслугах». Оплаченный билет сам привязывается к карте, поэтому в автобусе её достаточно приложить к терминалу. Доступны как общегражданские, так и льготные проездные – для взрослых и школьников.