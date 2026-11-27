Студенты ПсковГУ проверят свои знания на кейс-чемпионате Всероссийского форума «Сознание права». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Команда Института права и экономического управления Псковского государственного университета уже подключилась к деловой программе. Будущие юристы участвовали в пленарной сессии «Цивилизация права: от правил – к ценностям» и панельной дискуссии «Соавторы правовой культуры: государство, вузы, бизнес».

Там они услышали мнение профессионалов по актуальным юридическим вопросам.

В практической части форума ребятам предстоит предложить свои варианты решения сложных ситуаций с точки зрения этики. Эта тема была центральной с 2022 по 2025 год – в прошлом году участники даже создали Кодекс ценностей молодого специалиста. Теперь она снова вернулась в программу.

В вузе пожелали команде удачи на чемпионате и успешного выступления.