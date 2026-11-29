В областном центре, на улице Петровской, 53, открылась обновлённая флагманская клиентская служба регионального Отделения Социального фонда России. По данным фонда, теперь обращаться за услугами стало проще и быстрее.

Посетителей встречают администраторы зала. Они выясняют цель визита и направляют человека к нужному специалисту. Тем, кто предпочитает дистанционный формат, доступна зона самообслуживания. В ней шесть компьютеров с выходом в интернет: с их помощью можно подать заявление, проверить статус обращения или получить справку. Помочь освоить сервисы может консультант цифровой зоны.

Услуги оказывают по принципу «одного окна», в рамках жизненной ситуации. В службе есть навигационные указатели и электронная очередь с голосовым оповещением. Рабочие места специалистов оснастили современной техникой и защищёнными каналами связи, чтобы обеспечить скорость обработки данных и конфиденциальность персональной информации.