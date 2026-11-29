В областном центре, на улице Петровской, 53, открылась обновлённая флагманская клиентская служба регионального Отделения Социального фонда России. По данным фонда, теперь обращаться за услугами стало проще и быстрее.
Посетителей встречают администраторы зала. Они выясняют цель визита и направляют человека к нужному специалисту. Тем, кто предпочитает дистанционный формат, доступна зона самообслуживания. В ней шесть компьютеров с выходом в интернет: с их помощью можно подать заявление, проверить статус обращения или получить справку. Помочь освоить сервисы может консультант цифровой зоны.
Услуги оказывают по принципу «одного окна», в рамках жизненной ситуации. В службе есть навигационные указатели и электронная очередь с голосовым оповещением. Рабочие места специалистов оснастили современной техникой и защищёнными каналами связи, чтобы обеспечить скорость обработки данных и конфиденциальность персональной информации.
фото регионального Отделения Социального фонда России
Служба доступна для всех категорий граждан. Для этого в ней установили пандус и подъёмник, нанесли тактильную разметку, оборудовали индукционные системы для слабослышащих и адаптированные рабочие места. Для страхователей организовали отдельную зону приёма.
График работы стал длиннее на час:
с понедельника по четверг: с 08:30 до 19:00;
в пятницу: с 08:30 до 16:30;
по субботам: с 08:30 до 15:30.
Принимают как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
«Шестидневный график приёма в самом крупном клиентском офисе регионального Отделения СФР сделает получение услуг ещё более доступным. Благодаря предварительной записи, зонированию и цифровой зоне среднее время ожидания сокращается. Заявитель может выбрать удобный способ взаимодействия: прийти лично, воспользоваться цифровой зоной или получить консультацию дистанционно. Специалисты проходят дополнительное обучение и работают с цифровыми подсказками, что снижает риск ошибок и ускоряет принятие решений», — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.