Из музея-заповедника «Изборск» пропала серебряная фибула — традиционное украшение народа сето. О краже сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По факту хищения полицейские Печорского района возбудили уголовное дело. Как уточнили в прокуратуре, дело открыли 19 ноября.

Сейчас оперативники устанавливают, кто причастен к краже, и ищут похищенный предмет. Кроме того, назначили специальную экспертизу: она определит культурную, историческую, художественную и научную ценность фибулы.

В прокуратуре подчеркнули, что дело взято на контроль.