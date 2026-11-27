Псковские таможенники предупреждают о заторах на границе с Латвией и Эстонией. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ФТС России.

На утро 27 ноября перед МАПП «Убылинка» стоят около 240 фур. Машины не могут уехать из-за того, что латвийская сторона принимает их с перебоями.

На эстонском направлении ситуация аналогичная.

За 26 ноября через МАПП «Шумилкино» прошло всего 18 грузовиков, через МАПП «Куничина Гора» – восемь. Перед «Шумилкино» ждут проезда около 35 машин.

Кроме того, эстонская сторона ужесточила контроль за пассажирами. Из-за предстоящей приостановки работы эстонских автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря 2026 года и долгих проверок там возникают большие очереди.

Ожидание на пешеходном участке может затянуться более чем на сутки, ежедневно свыше 150 человек не успевают пересечь границу до закрытия КПП.

Таможня просит учитывать это при планировании поездок.