Псковские и ненецкие парламентарии будут работать вместе: в Нарьян-Маре подписано соглашение о сотрудничестве между двумя Заксобраниями. Об этом сообщил председатель псковского парламента Борис Елкин в своем канале в MAX.

По его словам, документ заключили на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Подписи поставили Борис Елкин и председатель окружного Собрания Александр Чурсанов – они закрепили план совместной работы.

Борис Елкин отметил, что соглашение – не формальность, а действующий механизм.

«Мы сможем быстрее находить решения для схожих проблем, перенимать эффективные практики и совместно продвигать инициативы, значимые для жителей наших регионов», – уточнил спикер Законодательного Собрания Псковской области.