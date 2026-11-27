Подросток из Великих Лук получил условный срок за то, что тот тайно перевел с банковских счетов отца более полумиллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В период с 7 по 23 апреля молодой человек не раз брал мобильный телефон отца.

Через приложение банка он оформил на его имя кредитную карту и несколько договоров потребительского кредита, открыл счет для учета электронных денег. В итоге он перевел на свой счет более 500 тысяч рублей и потратил их на себя.

Ущерб признали крупным. Действия подростка квалифицировали по пункту «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В суде подсудимый полностью признал вину.

Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложили определенные обязанности. Приговор пока не вступил в законную силу.