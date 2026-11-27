Почти 1200 маломобильных пассажиров получили помощь на железнодорожных вокзалах Пскова и Великих Лук с января по октябрь 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В Пскове сопровождение понадобилось 804 людям, в Великих Луках – 394.

Сотрудники железнодорожных вокзалов помогали пассажирам добраться до касс, платформ и залов ожидания, а также при посадке в поезд и высадке.

Оставить заявку на сопровождение можно по телефону Центра содействия мобильности 8 (800) 775-00-00, через приложение компании или на её сайте. Услуга, как уточнили в Октябрьской железной дороже, доступна всем, кому она необходима.