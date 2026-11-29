Эстонские власти пытаются создать на границе с Россией «максимально непереносимые условия». Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем мессенджере МАХ. По его словам, соседи в этом стремлении «весьма преуспели».

В качестве примера глава региона привёл ситуацию на пункте пропуска «Койдула» (российская сторона называет его «Куничья Гора»). Как рассказал глава региона, за последние сутки из 12 рабочих часов красный свет на переходе горел 8 часов 20 минут. Таким образом, пункт пропуска работал чуть больше 3,5 часа.

Кроме того, по словам губернатора, сегодня эстонские пограничники опустили шлагбаум перед рейсовым автобусом. 62 пассажира и водителя, как утверждает Ведерников, остались до утра на нейтральной полосе без еды и бытовых условий. Он подчеркнул, что основная часть пассажиров — граждане Эстонии.

Российские пограничники предложили людям вернуться на территорию России. Однако пассажиры отказались: по словам губернатора, они опасаются, что завтра эстонская сторона вовсе не откроет проезд.

Ведерников назвал произошедшее «шоком и абсурдом». «Даже интересно, до чего ещё можно додуматься в стремлении напакостить России», — написал он.