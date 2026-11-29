Глава региона напомнил, что у родительского труда нет выходных и отпусков. «Сегодня мы чествуем мам и пап, ведь воспитание детей — общее дело. Ваши ребята учатся в школах, колледжах и университетах, кто-то уже работает, при этом выбрав путь учителя или военного. В этом есть ваш главный результат. Примите эти награды как знак уважения и благодарности от всех жителей области. Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, а в ваших домах всегда будут тепло и взаимопонимание», — сказал Ведерников.

За заслуги в укреплении института семьи медали «Родительская слава Псковской области» получили семья Саввиных, где воспитывают восемь детей, семья Черник с пятью детьми, а также семьи Лисицких и Перевозчиковых, в каждой из которых растут по четверо детей. Родители пришли на церемонию вместе с детьми.

Он отметил, что областное правительство уделяет большое внимание поддержке многодетных семей. В этом году в регионе впервые отметили День многодетной семьи, создаётся Доска и Книга почёта многодетных семей, а в ЗАГСах ввели торжественную церемонию имянаречения. Кроме того, увеличили выплату на школьную форму для детей из многодетных семей с небольшим достатком. Губернатор поздравил всех мам Псковской области с Днём матери и поблагодарил их за терпение и трудолюбие.

От лица мам губернатора поблагодарила Наталья Перевозчикова. «Многие считают, что быть многодетной семьёй — это трудно и ответственно. 10 лет назад мы приняли вызов и рискнули. И вот мы здесь, а это значит, что быть многодетной семьёй — это ещё и почётно. Мы не делаем ничего героического, а просто любим и воспитываем своих детей. Эта награда — за нашу смелость. Михаил Юрьевич, спасибо, что вы цените и отмечаете ежедневный труд многодетных семей. Мы продолжим воспитывать наших детей на основе традиционных семейных ценностей», — сказала она.

Региональная награда «Родительская слава Псковской области» учреждена в 2019 году. Её вручают тем, кто своим примером показывает, что семья — опора для каждого человека и для всей страны.