В Псковском округе на 296-м километре трассы, сразу за Черехинским постом, произошла авария с мусоровозом МАЗ. Водитель потерял контроль над машиной, она слетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка» в MAX.