В деревне Вязье Дедовичского муниципального округа полностью завершены строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений. Проект реализован в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за счёт средств федерального бюджета, сообщили в министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Объект готов на 100%. Подрядчик составил опись выполненных работ, а заказчик подписал все документы и направил их на проверку в ФБУ «РосСтройКонтроль». После того как стройконтроль подпишет бумаги, объект выйдет на итоговый акт выполненных работ (КС-14).

Обновлённые очистные сооружения скоро заработают в полную силу, и качество водоотведения для жителей округа заметно улучшится.