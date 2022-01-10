Финал шоу «Русский ниндзя» с псковичом Семёном Кокотливым покажут 10 января

Финал экстремального шоу «Русский ниндзя» с участием тренера по кроссфиту из Плюссы Семёна Кокотлива покажут на «СТС» 10 января в 19.45. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе федерального телеканала. В рамках финала он поборется за победу и приз в размере 5 млн рублей.

Семён Кокотлив – тренер сборной Санкт-Петербурга по функциональному многоборью, чемпион России по функциональному многоборью. В случае своей победы он планирует потратить 5 млн рублей на восстановление дома матери, который сильный пострадал после пожара.

«Мне придаёт много сил поддержка мамы, которая приехала за меня болеть. Естественно, я волнуюсь, но у меня отличные спортивные качества: я очень быстрый, ловкий и готов побеждать», – отметил Семён Кокотлив.

Съемки проекта «Русский ниндзя» проходили в Олимпийском парке около стадиона «Фишт» в Сочи. Специально для экстремального шоу из Бельгии была привезена и собрана сложнейшая трасса.

В отборочных этапах «Русского ниндзя» помимо прошедшего в финал Семёна Кокотлива также приняли участие спортсмен, ведущий и комментатор из Пскова Александр Кузьмин, пскович Алексей Гиацинтов, а также великолучанин Дмитрий Москвенков. Все они не смогли пройти испытания трассы и не попали в финал шоу.